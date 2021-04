Corona-Impfzentrum: Auch in Monza wird geimpft

Der Circuit of the Americas in Texas hat es vorgemacht, nun zieht auch Monza nach: Auf dem Gelände der italienischen Traditionsstrecke wurde ein Impfzentrum errichtet. Rund 1600 Impfdosen werden täglich verabreicht.

Auch in diesem Jahr wird die Formel 1 auf dem «Autodromo Nazionale» in Monza ein Kräftemessen austragen, der Grand Prix auf der italienischen Highspeed-Strecke soll nach aktuellem WM-Programm als 14. Runde am 12. September über die Bühne gehen. Zur Zeit wird die weitläufige Anlage im königlichen Park aber zweckentfremdet.

Wie schon beim Circuit of the Americas in Austin wurde auch in Monza ein Corona-Impfzentrum errichte, in dem rund 1600 Dosen pro Tag verabreicht werden sollen. Ziel ist es, bis zum 11. April die Covid-19-Schutzimpfungen für die über 80-Jährigen abzuschliessen. An der Rennstrecke wurde bereits am 3. April geimpft.

Auch am morgigen Ostermontag ist das Impfzentrum im Pavillon des früheren Museums und im grossen Raum unter der Haupttribüne in Betrieb, genauso wie am 10. und 11. April. «Wir hoffen, dass wir mit der Impfkampagne dazu beitragen können, nicht nur das Motorsport-Publikum wieder zu den Veranstaltungen zurückzubringen», erklärte Streckenchefin Alessandra Zinno.

Geimpft wird auch in Texas an der Rennstrecke, dort sollen bis zu 10.000 Covid-19-Impfdosen pro Tag verabreicht werden. Das Impfzentrum an der 5,513 km langen US-Rennstrecke wurde Ende Februar eröffnet.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi