Wegen Corona: Wieder keine Zuschauer in Imola

Die Formel-1-Stars müssen beim nächsten Kräftemessen in Imola erneut vor leeren Zuschauerrängen ausrücken, wie Stefano Bonaccini, Präsident der Region Emilia Romagna, bestätigt hat.

Wie schon im vergangenen Jahr wird die Formel 1 auch in dieser Saison in Imola zu Besuch sein, und das zweite GP-Wochenende des Jahres wird erneut als Geisterrennen ausgetragen. Dies bestätigte Stefano Bonaccini in dieser Woche. Anlässlich seines Besuches im Krankenhaus Maggiore in Parma erklärte der Präsident der Region Emilia Romagna: «Der GP am 18. April wird wie das Rennen im vergangenen November hinter verschlossenen Türen stattfinden.»

Und Bonaccini betonte: «Ich hoffe, dass es das letzte Mal ohne Publikum sein wird. Wir hoffen natürlich auch, dass die Formel 1 im nächsten Jahr zurückkommt und viele Leute kommen werden. Es würde bedeuten, dass wir die Herausforderung gemeistert haben.»

Doch vorerst steht die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie im Fokus der Verantwortlichen, die etwa eine Quarantänepflicht für Einreisende aus anderen EU-Ländern verhängt haben. Diese müssen vor ihrer Einreise einen Test machen und nach ihrer Ankunft in Italien fünf Tage lang in Quarantäne bleiben.

Am Ende dieser Zeit müssen die Besucher aus den EU-Staaten wieder einen Test absolvieren, erklärte des Gesundheitsministerium in Rom am 30. März. Wann diese Regeln in Kraft treten sollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Für Besucher und Besucherinnen, die aus Ländern ausserhalb der EU einreisen, gelten sie bereits.

Bezweifelt werden darf auch ein Grand Prix vor Zuschauern beim dritten Rennwochenende der Formel-1-Saison, das auf dem Portimão-Rundkurs in Portugal über die Bühne geht. Denn die MotoGP-Stars, die am 18. April auf der portugiesischen Strecke ihre Duelle austragen werden, müssen vor leeren Rängen ausrücken.

Das Land, dessen Gesundheitssystem im Februar noch kurz vor dem Kollaps stand, konnte die Fallzahlen zwar deutlich senken. Dennoch setzt man auf eine langsame Lockerung der strengen Massnahmen, zu gross is die Angst vor einer erneuten Ansteckungswelle. Bisher haben amtlichen Angaben zufolge erst 1,2 Millionen der rund 10,3 Millionen Einwohner in Portugal die erste Impfdosis erhalten, etwa eine halbe Million davon wurde auch schon zum zweiten Mal geimpft.

Der Öffnungsplan sieht eine schrittweise Lockerung der Covid-19-Massnahmen bis Mai vor. Allerdings könne jederzeit nachgeschärft werden, sobald sich die Lage wieder verschlechtern sollte. Trotzdem hoffen die Streckenverantwortlichen auf einen Formel-1-Besuch mit Fans an der Piste.

Paulo Pinheiro, Geschäftsführer des Algarve-Rundkurses, erklärte Mitte März: «Wenn sich die Pandemie-Situation weiterhin günstig entwickelt, dann kann das Rennwochenende vor Zuschauern stattfinden.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi