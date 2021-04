Mercedes: Warum 3-Stopp-Strategie nicht in Frage kam

Mercedes-Technikchef James Allison erklärt in der Rennanalyse zum Saisonauftakt in Bahrain, warum die Strategen der Sternmarke nie über eine 3-Stopp-Strategie nachgedacht haben.

Als Lewis Hamilton im Bahrain-GP seinen zweiten und letzten Boxenstopp absolviert hatte, musste der spätere Sieger noch 28 Runden auf der harten Reifenmischung hinter sich bringen. Manch Beobachter vermutete, dass die Sternmarke auf eine 3-Stopp-Strategie setzte, doch der Titelverteidiger schaffte es, die Distanz auf dem gleichen Satz zu absolvieren und den Sieg zu sichern.

Eine 3-Stopp-Strategie stand nie zur Debatte, wie Mercedes-Technikchef James Allison in seiner Rennanalyse betont. «Diese Frage haben sich vielleicht einige Beobachter gestellt, als wir unseren zweiten Stopp absolviert haben, weil zu diesem Zeitpunkt noch 28 Runden zu fahren waren. Aber die ehrliche Antwort lautet nein, absolut nicht. Denn auf dieser Strecke wären drei Stopps eine viel zu langsame Strategie gewesen. Wir haben einfach das Maximum aus dem harten Reifen herausgeholt und drei Stopps haben wir nie in Betracht gezogen», erklärt der Ingenieur.

Hamiltons Teamkollege Bottas hatte nach seinem verpatzten Boxenstopp keine Chance mehr, in den Spitzenkampf einzugreifen, ansonsten hätte auch der Finne eine Chance gehabt, Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner herauszufordern, ist sich Allison sicher. «Wir haben seinen Stopp so geplant, dass er die beste Chance hatte, um an Max vorbeizukommen.»

«Genau wie Max hatte Valtteri einen frischen Satz der harten Reifen in der Box, aber die Red Bull Racing-Fahrer hatten eine gewisse Unsicherheit an den Tag gelegt, wenn es darum ging, lange Stints zu fahren. Deshalb wussten wir, dass wir Max in ein Dilemma bringen würden, wenn wir ihn zu dem Zeitpunkt an die Box holen. Nach ein paar Runden auf den neuen Reifen hätte er Max schon unter Druck setzen können, wäre beim Reifenwechsel alles gut gelaufen. Max hätte an die Box kommen müssen, um sich gegen ihn zu verteidigen, und damit hätte Valtteri die Chance gehabt, sich mit ihm anzulegen», fügt der 53-jährige Brite an.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

