Sergio Pérez: «Kann viel von Max Verstappen lernen»

Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez hat keine leichte Aufgabe: Er muss sich an der Seite des starken Niederländers Max Verstappen behaupten. Der Mexikaner beteuert: «Wir arbeiten gut zusammen.»

Sergio Pérez hat nach seiner Beförderung zum Red Bull Racing-Piloten keinen Zweifel an seiner Motivation aufkommen lassen. Der 31-Jährige aus Guadalajara will sich im Top-Team aus Milton Keynes in Top-Form präsentieren, und das muss er auch, wenn er an der Seite seines neuen Teamkollegen Max Verstappen besehen will.

Der schnelle Niederländer hat in seinen bisherigen sechs Jahren als Formel-1-Stammpilot bewiesen, dass er für jeden Stallgefährten eine echte Knacknuss ist, und Pérez hat sich vorgenommen, vom fahrerischen Können seines Nebenmanns zu profitieren. Im Interview mit «Sky Sports F1» erklärt er: «Ich bin überzeugt, dass ich viel von ihm lernen kann und ich hoffe, dass er auch viel von mir lernen kann.»

Die Zusammenarbeit mit dem zehnfachen GP-Sieger laufe gut. «Ich habe jetzt schon etwas Zeit mit ihm verbracht und ich kann sagen, dass er im Auto einfach versucht, so schnell wie möglich zu sein. Ausserhalb des Cockpits ist er aber ziemlich entspannt. Das ist der erste Eindruck, den ich von ihm habe.»

«Wir arbeiten sehr gut zusammen und unser Feedback darüber, was wir uns wünschen und welche Richtung wir einschlagen wollen, fällt ähnlich aus», offenbarte Perez ausserdem. Das erste Rennen der Saison verlief dennoch sehr unterschiedlich für das Red Bull Racing-Duo. Während Verstappen die Pole erobern konnte und schliesslich Zweiter wurde, musste sich Pérez mit dem elften Startplatz – und nach den Technik-Sorgen auf der Einführungsrunde und dem dem Start aus der Boxengasse – mit dem fünften Platz begnügen.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

