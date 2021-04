Nico Rosberg zu Extreme E: «Werde Auto ausprobieren»

Mit seinem Extreme-E-Team hat Nico Rosberg einen guten Start in die Saison der neuen Elektro-Serie erwischt. Der Deutsche freut sich – und offenbart, dass er sich auch selbst einmal ans Steuer des Elektro-SUV wagen will.

Der ersten Teil des Qualifyings der Extreme-E-Serie in der Wüste Al-Ula in Saudi-Arabien verlief ganz nach Nico Rosbergs Geschmack. Der Formel-1-Weltmeister von 2016, der mit seinem Rosberg X Racing Team an der neuen Elektro-Serie teilnimmt, durfte sich über die kombinierte Bestzeit seiner Schützlinge Molly Taylor und Johan Kristoffersson freuen.

«Es ist noch früh, aber sicherlich ein guter Start für uns. Beide haben sich im Auto wohl gefühlt und viel gelernt. Ich bin soweit also ganz zufrieden», kommentierte der Deutsche, der sich den Saisonstart der Extreme E nicht entgehen liess.

Schon vor dem Start des Qualifyings hatte der heutige Formel-1-Experte für Sky Sports F1 betont: «Seit dem Ende meiner F1-Karriere habe ich mich auf Nachhaltigkeit konzentriert. Als Alejandro Agag mich anrief und mir von Extreme E erzählte, war es für mich die perfekte Serie. Es ist grossartig, meine Leidenschaft für Rennsport und Nachhaltigkeit im selben Projekt zu vereinen.»

«Wir waren diese Woche unterwegs, um Schildkröten zu helfen und Plastik vom Strand zu entfernen. Das ist natürlich keine grosse Auswirkung für sich, aber wir wollen das Bewusstsein für die Probleme der Welt schärfen und zeigen, dass uns das wichtig ist», erzählte Rosberg, und erklärte kämpferisch: «Wir sind hier, um um den Sieg zu kämpfen, und ich bin wirklich froh, Johan und Molly an Bord zu haben.»

«Ich liebe es zu sehen, wie dieses Team zusammenarbeitet. In meiner Karriere war mein Teamkollege immer mein grösster Feind auf der Welt, während es hier darum geht, sich gegenseitig zu helfen. Das ist eine neue Dynamik im Team und bringt viel Positives mit sich, die Fahrerin und Fahrer wirklich begrüssen», fügte der 35-Jährige an.

Und Rosberg erklärte auch augenzwinkernd: «Ich werde das Auto irgendwann selbst ausprobieren, aber ich möchte meinen Respekt zeigen und Johan nicht zu langsam aussehen lassen, haha! Obwohl ich gestern dachte, als ich diesen Kurs sah, dass ich ziemlich glücklich bin, eher in der Rolle des Teamchefs als im Auto zu sein!»

Lewis Hamiltons Team X44 belegt den zweiten Zwischenrang im Qualifying, GP-Veteran Jenson Button, der selbst mitfährt, schaffte es für seinen eigenen Rennstall JBXE auf den fünften Zwischenrang.