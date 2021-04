James Allison (Mercedes): «Ein grosser Unterschied»

Mercedes-Technikchef James Allison und Motorsportdirektor Toto Wolff: Mehr Stress am Trainingsfreitag

Mercedes-Technikchef James Allison erzählt, wie die Weltmeister-Mannschaft ihre Trainingspläne anpassen musste, um auf die Verkürzung der Streckenzeit am Trainingsfreitag zu reagieren.

Die grosse Regelrevolution erlebt die Formel 1 erst im nächsten Jahr, doch auch auf die Saison 2021 hin wurden einige Vorgaben beschlossen, die sich direkt auf den Arbeitsalltag der Teams an der Strecke auswirken. Dazu gehört neben der Einführung der Budgetobergrenze auch die Verkürzung der ersten beiden freien Trainings von 90 auf 60 Minuten.

Die Massnahme hat Folgen für die Arbeitsweise an der Strecke, wie James Allison in seiner Rennanalyse zum Bahrain-GP erklärt. «Die einfache Antwort auf die Frage, ob wir unsere Trainingspläne an die knappere Trainingszeit angepasst haben, lautet ja. Alle Teams mussten reagieren, denn eine Stunde statt 90 Minuten zu fahren ist ein ziemlich grosser Unterschied» erzählt er.

«Im vergangenen Jahr hatten wir den Luxus, am Anfang vielleicht zehn Minuten zu warten, um andere Teams die Strecke einfahren zu lassen, sodass die Piste in einem Zustand ist, der es uns erlaubt, gleich mit unserem Programm zu starten. Doch diesen Vorteil haben wir nun nicht mehr. Nun musst du gleich mit der Arbeit beginnen, wenn die Session startet, und du musst auch schauen, dass die Renner möglichst viel auf der Strecke unterwegs sind», schildert der Ingenieur.

Auch die Zeit zwischen den Runs sei ziemlich knapp bemessen, betont Allison. «Wir hatten etwa sechs oder sieben Minuten Zeit, um die Änderungen vorzunehmen, und das schränkt die Möglichkeiten natürlich ein. Es bleibt nicht viel Zeit zum Freestylen oder für Richtungswechsel. Man muss einen Plan haben und man muss sich daran halten. Der Druck ist ziemlich gross, aber es ist auch sehr spannend, und ich denke, auch für die Fans ist es eine bessere Lösung, weil auf der Strecke immer etwas los ist.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi