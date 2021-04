Lewis Hamilton: Rätseln um Formel-1-Abschied

Auf der Strecke zeigt Lewis Hamilton keine Ermüdungserscheinungen. Dennoch wird über sein Karriere-Ende diskutiert. Der einjährige Vertrag des siebenfachen Champions sorgt für Spekulationen.

Dass Lewis Hamilton und Mercedes den Vertrag des siebenfachen Champions erst spät und nur um ein Jahr verlängert haben, hat die Diskussion um die GP-Zukunft des erfolgreichen Formel-1-Stars angeheizt. Einige Beobachter meinen darin ein untrügliches Zeichen für den baldigen GP-Abschied des Briten zu erkennen.

Andere verweisen auf die Vorteile die sich durch die kurze Vertragsdauer für Mercedes ergeben. Motorsportdirektor Toto Wolff hält sich somit für 2022 alle Optionen offen. Sowohl Hamiltons Vertrag, als auch die Abkommen mit Valtteri Bottas und Mercedes-Talent George Russell laufen nach der diesjährigen WM aus.

Wolff versprach unlängst: In diesem Jahr werden die Vertragsverhandlungen früher geführt. Bis zum Sommer soll klar sein, wie es weitergehen soll. Der frühere GP-Pilot Mark Webber ist sich sicher, dass Hamilton noch über 2021 hinaus in der Formel 1 antreten wird.

«Es besteht kein Zweifel daran, dass er sich auf der Zielgeraden befindet und es wäre mutig zu behaupten, dass er noch drei weitere Jahre weitermachen wird. Vielleicht zwei, oder eines, das würde sehr viel Sinn machen, denn 2022 kommen ja auch die neuen Regeln», sagt er Australier im Podcast «On The Marbles.»

«Ich glaube, dass noch mehr in ihm steckt», erklärt der 44-Jährige, und schliesst sich damit der Meinung von GP-Veteran und Sky Sports F1-Experte Martin Brundle an. Der Brite hatte schon festgehalten: «Lewis ist ein 36-Jähriger, der mit der Frische eines zehn Jahre jüngeren Piloten fährt. Ich erkenne mental oder körperlich kein Nachlassen. Seine Arbeitsethik und sein Erfolgshunger sind auf höchstem Niveau. In den kommenden drei Jahren werden wir ihn gewiss weiter auf den Rennstrecken erleben. Was ich mir aber auch vorstellen kann: Wenn er merkt, dass seine Leistungen nachlassen, dann wird er aufhören.»

David Coulthard sieht das anders. Der ehemalige Formel-1-Pilot und Channel-4-Kommentator sieht in der kurzen Vertragsdauer ein Zeichen für fehlendes Engagement auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Es sei verständlich, dass man alles offen lassen will, weil die neuen Regeln kommen. «Aber sie werden in diesem Jahr nicht mehr über sich erfahren, als sie jetzt schon wissen», ist er sich sicher.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi