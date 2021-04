Lewis Hamilton: «Die Formel 1 ist eine Kunst»

Lewis Hamilton sieht seine Arbeit als Kunst an. Er vergleicht die Suche nach Hundertstelsekunden mit der Suche nach den richtigen Pinselstrichen und betont, wie wichtig Kreativität im Racing ist.

Dass Lewis Hamilton auch neben der Rennstrecke Gas gibt, hat der schnelle Mercedes-Star schon lange bewiesen. Ob im eigenen Musikstudio oder als Schöpfer einer eigenen Modekollektion für Sponsor Tommy Hilfiger – der siebenfache Champion lebt seine Kreativität gerne auch ausserhalb der Motorsport-Welt aus und stellt sich immer neuen Herausforderungen.

Aber auch auf der Piste profitiert Hamilton von seiner Kreativität, wie er im Interview mit «Sky Sports F1» betont. «Ich weiss nicht, ob die Leute das auch auf diese Art und Weise sehen, aber für mich ist das, was wir tun, eine Art Kunst», erklärt der schnelle WM-Spitzenreiter.

«Wenn man sich einen Maler anschaut, der auf der Suche nach den richtigen Pinselstrichen ist, dann ist das wie bei uns Fahrern. Auch wir versuchen ständig, das Auto zu verfeinern. Und ich schätze, dass man etwas kreiert, wenn man eine Runde fährt», fügt der 96-fache GP-Sieger an.

Deshalb sei auch in allen Bereichen Kreativität gefragt. Hamilton sagt dazu: «Du versuchst, kreativ mit deinem Setup zu sein, du versuchst, kreativ zu sein und zu verstehen, was man mit dem Auto machen kann und was nicht, du kommst auf Ideen, wie man das Lenkrad umgestalten kann, wie man die Pedale umgestalten kann, wie man den Sitz umgestalten kann, wie man das Aero-Paket, das man hat, umgestalten kann und wo man es am besten einsetzt. Es gibt also einen riesengrossen kreativen Aspekt.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi