Valtteri Bottas (8.): «Verstehe es immer noch nicht»

Während sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton in Imola die Pole erobern konnte, musste sich Valtteri Bottas mit dem achten Platz begnügen. Der Finne reagierte mit Ratlosigkeit.

So hatte sich Valtteri Bottas das zweite Abschlusstraining des Formel-1-Jahres in Imola sicher nicht vorgestellt. Nachdem der Mercedes-Pilot einen starken Start ins Rennwochenende hingelegt und am Freitag zwei Bestzeiten aufgestellt hatte, klappte es am Samstag nicht mehr mit den Top-Zeiten. Der Finne bekundete Mühe, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte im ORF-Interview: «Sein Problem ist das Aufwärmen der Reifen.» Und er mahnte: «Er muss sich an den Fahrzeugen vorbeikämpfen, die auf den weichen Reifen unterwegs sind.» Dass dies auf der überholfeindlichen Strecke nicht einfach ist, weiss auch Bottas selbst.

«Aufgrund der engen Strecke ist das Überholen hier schwierig, aber ich werde kämpfen und mein Bestes geben», sagte der 31-Jährige, der das Rennen von Startplatz 8 in Angriff nehmen muss. Und der neunfache GP-Sieger gestand: «Das ist nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, besonders angesichts des Gefühls, das ich zu Beginn des Qualifyings hatte.»

«Der heutige Tag verlief ein wenig verwirrend und ich verstehe die Performance im Q3 noch immer nicht. Bei meinem ersten Run im Q3 fuhr ich in die Tamburello, als das Heck plötzlich ausbrach. Dadurch habe ich viel Zeit verloren. Das Gleiche beim zweiten Versuch, ich hatte einfach kein Vertrauen ins Heck. Im Q1 und Q2 war das nicht so, deshalb ist es so schwierig zu verstehen. Das müssen wir uns ansehen», seufzte Bottas daraufhin.

Trösten konnte er sich mit der Performance seines Teamkollegen Lewis Hamilton, der die 99. Pole seiner GP-Karriere eroberte. «Das beweist, dass die Unterschiede zwischen den Teams variieren und dies ist ein besseres Pflaster für uns als Bahrain, auch wenn mein Ergebnis das nicht spiegelt», betonte der WM-Zweite des Vorjahres.

«Lewis hat es auf die Pole geschafft und ich hätte auch da vorne landen müssen. Dass er es es geschafft hat, liegt aber nicht nur an der Strecke, es geht auch auf die harte Arbeit von allen Teammitgliedern zurück», stellte Bottas daraufhin klar.

Qualifying, Imola

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:14,411

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,446

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,498

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:14,740

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,790

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,826

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,875

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:14,898

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:15,210

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:15,199

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,261

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,394

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,593

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,122

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,279

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)