Kimi Räikkönen (16.): «Uns fehlte der Speed»

Alfa Romeo-Urgestein Kimi Räikkönen kam im Qualifying zum Imola-GP nicht über das Q1 hinaus. Der Weltmeister von 2007 hatte mit einem schwierigen Abschlusstraining gerechnet, wie er hinterher verriet.

«Natürlich würden wir jetzt lieber fahren statt hier zu stehen», erklärte Kimi Räikkönen nach seinem Q1-Aus in Imola gewohnt undiplomatisch. «Wir haben unser Bestes gegeben und am Ende fehlte nur eine Zehntel», schob der GP-Routinier hinterher. Der Alfa Romeo-Pilot weiss: «Aber wenn die Abstände so gering sind, dann reicht das schon, um früher als Erwartet auszufallen.»

Das Aus kam aber nicht wirklich überraschend. Bereits im dritten Training am Samstagvormittag lief es für den Finnen nicht wirklich gut, nach 23 Runden belegte er nur den 19. Platz auf der Zeitenliste. «Wir wussten schon, dass es schwierig werden würde», bestätigte Kimi, und erklärte: «Da war nichts kaputt am Auto, uns fehlte einfach der Speed, den wir am Freitag noch haben.»

Im Rennen auf dem überholfeindlichen WM-Kurs von Imola erwartet der 21-fache GP-Sieger kein leichtes Spiel. «Es wird schwierig, wieder in die Punkte zu kommen und vieles wird vom Wetter abhängen, ob der Regen einsetzt oder nicht.»

«Wenn man die Longruns vom Freitag anschaut, dann scheinen wir im Rennen stärker unterwegs zu sein», prophezeite Räikkönen daraufhin. «Aber das Überholen ist nicht einfach auf diesem Kurs. Wir waren auf jeden Fall unser Bestes geben und schauen, was wir aus diesem Rennen herausholen können.»

Teamkollege Antonio Giovinazzi fühlte sich von Haas-Rookie Nikita Mazepin eingebremst und schimpfte nach dem Q1-Aus auf Platz 17: «Es ist sehr enttäuschend, dass ich meine letzte Runde nicht einmal beenden konnte. Normalerweise respektieren die Fahrer einander auf der Strecke, aber diesmal war das nicht der Fall, Mazepin hat einfach nicht genügend Platz zum Vordermann gelassen, wie das jeder Fahrer normalerweise tut, und hat dadurch meine Runde zerstört.»

Qualifying, Imola

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:14,411

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,446

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,498

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:14,740

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,790

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,826

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,875

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:14,898

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:15,210

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:15,199

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,261

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,394

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,593

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,122

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,279

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)