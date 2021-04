Laurent Mekies (Ferrari): «Das war klar mit Sainz»

​Glück und Leid lagen für Ferrari dicht beisammen im Qualifying von Imola: Charles Leclerc auf dem tollen vierten Startplatz, Sainz als Elfter vorzeitig ausgeschieden. Die Analyse von Sportchef Laurent Mekies.

Charles Leclerc hat die ermutigende Form von Ferrari unterstrichen: Wie in Bahrain hat der Monegasse auch in Imola den vierten Startplatz herausgefahren – nur etwas mehr als drei Zehntelsekunden langsamer als Lewis Hamilton auf Pole-Position. Ferrari-Sportchef Laurent Mekies sagt: «Das war eine solide Dabiertung. Und es zeigt, dass wir auf jeder Art von Rennstrecke und bei komplett anderen Bedingungen ebenfalls konkurrenzfähig sind.»

Der 43jährige Franzose weiter: «Charles hat eine fabelhafte Leistung gezeigt, das wird für ihn langsam zur Normalität und unterstreicht sein gewaltiges Talent. In Bahrain haben wir aus seinem vierten Startplatz einen sechsten Schlussrang erreicht, das wollen wir in Imola besser machen. Die Runde von Charles im Qualifying entspricht unserem Ziel, das Mittelfeld anzuführen.»

«Was Carlos Sainz angeht, so war es bei ihm klar, dass er ein paar Rennen brauchen würde um sich im Team einzuarbeiten und das letzte Vertrauen ins Auto zu fassen. Er hat den Einzug ins dritte Quali-Segment um nur 61 Tausendstelsekunden verpasst. Wenn wir die Zeitenliste anschauen, dann sehen wir – fünfzehn Fahrer liegen innerhalb von nur neun Zehnteln. Da kann es leicht passieren, die Top-Ten nicht zu erreichen. Das Gute an seinem elften Startplatz: Wir haben in Sachen Reifen freie Wahl.»





Qualifikation Imola

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:14,411

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,446

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,498

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:14,740

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,790

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,826

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,875

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:14,898

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:15,210

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:15,199

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,261

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,394

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,593

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,122

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,279

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)