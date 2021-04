Helmut Marko zu Tsunoda: «Er war einfach übermütig!»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko spricht in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk im Hangar 7» auf ServusTV über die Leistung des japanischen AlphaTauri-Fahrers Yuki Tsunoda in Imola und dessen Fehler im Qualifying.

Yuki Tsunoda beendete das Formel-1-Rennen von Imola am Sonntag auf Platz 13. Der Japaner hatte am Ende 1:13 Minuten Rückstand auf den Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing).

Fakt ist: Tsunoda versiebte eine deutlich bessere Startposition schon im Qualifying, wo er seinen AlphaTauri am Ausgang in der Variante Alta mit dem Heck in die Leitplanken setzte.

Der Rookie war mit vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet. «Yuki hatte ein schnelles Auto. Es wäre auf jeden Fall für das Q3 tauglich gewesen», hält Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko fest, der am Montag einer der Gäste in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk im Hangar 7» auf ServusTV war.

«Es war einfach ein ganz ein dummer Fehler und den kann man eh nicht mehr kleiner machen, als er schon ist», erklärt der Grazer und verrät: «Ich habe mit Yuki nach dem Rennen gesprochen. Er war total zerknirscht.»

Und Marko erklärt die Situation nochmals im Detail: «Yuki hatte in der allerersten Runde sehr starke Sektorenzeiten. Aber in der allerersten Runde eine tolle Zeit hinzuknallen bringt überhaupt nichts.» Sein Resümee zu Tsunoda: «Er war einfach übermütig.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +51,909

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:04,773 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 7

10. Gasly 4

11. Räikkönen 2

12. Tsunoda 2

13. Ocon 1

14. Alonso 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. Aston Martin 7

6. AlphaTauri 6

7. Alfa Romeo 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Haas 0