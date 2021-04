Mick Schumacher: Das ist der Mann in seinem Ohr

Gary Gannon ist Mick Schumachers Mann im Ohr: Mit ihm muss es ein funktionierendes Vertrauensverhältnis geben, denn der US-Amerikaner ist der Renningenieur des 22-Jährigen.

Im Haas-Team gibt es eine Person, der Mick Schumacher zu 100 Prozent vertrauen muss. Da muss die Chemie stimmen, das Verhältnis sollte offen und ehrlich sein. Denn Gary Gannon arbeitet eng mit dem 22-Jährigen zusammen: Der US-Amerikaner ist Schumachers Renningenieur.

Und damit kommunikativ für so ziemlich alles zuständig, was Schumacher betrifft. «Unsere Kommunikation ist entscheidend, weil ich als Renn¬ingenieur den Informationsfluss zwischen Fahrer, Ingenieuren und Mechanikern koordinieren muss. Was man dabei wie priorisiert, ist essentiell für eine gute Zusammenarbeit», sagte Gannon der Sport Bild.

Das Verhältnis der beiden sei exzellent, betont Gannon: «Mick ist freundlich, professionell und total strukturiert. Das macht es leicht, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein spannender junger Fahrer mit sehr viel Potenzial.»

Für den 44-Jährigen ist es «eine Ehre, Teil von Micks Karriere zu sein. Wir versuchen alle, nicht so viel an seinen großen Namen zu denken, sondern das Beste für ihn und mit ihm herauszuholen.»

Dabei nutzt Mick natürlich auch Ratschläge, die ihm Papa Michael in früheren Jahren mit auf den Weg gegeben hat. «Für mich ist es ein ganz besonderes Gefühl, wenn Mick Ratschläge erwähnt, die ihm einst sein Vater aus seiner Karriere mitgegeben hat. Das sind weise Worte einer Legende!», sagte Gannon.

Und was sagt Schumacher über seinen Renningenieur? «Auch wenn wir uns noch gar nicht so lange kennen, habe ich schon jetzt ein ungewöhnlich hohes Maß an Vertrauen – und das übrigens nicht nur mit Gary, sondern mit der kompletten Crew an meinem Auto. Für mich ist das gesamte Konstrukt wichtig.»

Gannon im Speziellen ist «cool, weil er ruhig und freundlich ist, große Erfahrung und auch einen guten Humor hat.»