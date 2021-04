Als Sebastian Vettel bei der Tour de France mitfuhr

Es gibt viele Belege für den großen Ehrgeiz, der Sebastian Vettel im Laufe seiner Karriere immer wieder angetrieben hat. Colin Kolles hat ein paar interessante Anekdoten zu erzählen.

Colin Kolles hat den Ehrgeiz von Sebastian Vettel schon früh erlebt, da fuhr Vettel noch in der Formel BMW. Vettel trug da noch eine Zahnspange. «Da war er sehr jung», sagte der frühere Formel-1-Teamchef Kolles im AvD Motor & Sport Magazin auf Sport1.

Der 53-Jährige erinnert sich: «Er war extrem ehrgeizig, extrem motiviert und sehr fit in jungen Jahren. Da hat er mich sehr beeindruckt und ich habe ihm gesagt: Für jeden Sieg, denn du in der BMW fährst, kriegst du einen Test bei mir. Am Ende haben wir nicht so viel getestet, wie er gewonnen hat.»

2004 bekam Vettel den Formel-3-Test im Team des Rumänen. Zu dem Zeitpunkt wurde Michael Schumacher zum siebten Mal Weltmeister.

«Da habe ich Vettel gefragt, was er dazu sagt und er meinte: 'Ich werde acht Mal Weltmeister'. Er war sehr selbstbewusst», so Kolles. Vettel hat im Laufe seiner Karriere bekanntlich immerhin die Hälfte geschafft.

Eine weitere Anekdote hatte Kolles auch parat. «Es lief die Tour de France. Ich habe ihn gefragt, was er in den Ferien macht und er hat gesagt, er schaltet den Fernseher ein und fährt die fünf, sechs Stunden auf dem Fahrrad mit.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +51,909

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:04,773 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 7

10. Gasly 4

11. Räikkönen 2

12. Tsunoda 2

13. Ocon 1

14. Alonso 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. Aston Martin 7

6. AlphaTauri 6

7. Alfa Romeo 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Haas 0