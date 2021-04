Portugal-GP im Fernsehen: Vorteil Mercedes?

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass die Charakteristik der nächsten Strecken zu den Stärken von Mercedes passt. Wer nichts verpassen will, findet hier die TV-Sendetermine.

Im vergangenen Jahr feierte die Formel 1 in Portimão eine fulminante Premiere mit einem packenden Rennen, das am Ende Mercedes-Star Lewis Hamilton vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Red Bull Racing-Ass Max Verstappen für sich entschied. Auch in Spanien triumphierte der spätere Weltmeister vor dem Duo, wobei Verstappen diesmal vor dem Finnen ins Ziel kam.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet deshalb kein leichtes Spiel bei den nächsten beiden Kräftemessen, die in dieser und der nächsten Woche über die Bühne gehen werden: «Wir gehen erst nach Portugal und dann nach Spanien, und beide Strecken sind grossartig, aber wir erwarten angesichts der letztjährigen Daten, dass die Charakteristik jeweils Mercedes in die Hände spielen wird.»

Der Brite hofft, dass sich die Pistenverhältnisse verbessert haben. Denn als die Königsklasse im Oktober 2020 dort zu Besuch war, rückte sie auf einem brandneuen Belag aus. Mittlerweile wurden aber schon zahlreiche Rennen auf dem Algarve-Rundkurs ausgetragen. «Portimão war eine tolle Ergänzung im letztjährigen WM-Kalender, aber ich hoffe, dass die Strecke etwas eingefahren wurde, denn der neue Belag war sehr rutschig», sagt er.

Und mit Blick auf das darauffolgende Rennwochenende in Spanien erklärt er: «Wir alle haben so viele Daten von der Strecke in Barcelona, auf der wir zahlreiche Testfahrten unternommen haben, es wird also interessant zu sehen sein, wer da an der Spitze sein wird. Ich freue mich auf beide Rennen und wir sind voller Energie und topmotiviert.»

Horner weiss: «Wenn wir Mercedes auf diesen Strecken ein bisschen unter Druck setzen können, schaffen wir eine gute Ausgangslage für das restliche Jahr. Ich habe immer gesagt, dass es vier Rennen braucht, um ein klares Bild des Kräfteverhältnisses zu bekommen, das ist jetzt also der Härtetest.» Wer die Sessions in Portimão live mitverfolgen will, findet hier alle TV-Zeiten der deutschsprachigen Sender.

