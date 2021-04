Sergio Pérez: «Das ist mein Ziel für Portugal»

Red Bull Racing-Teamneuling Sergio Pérez will im Portugal-GP schaffen, was er am Rennsonntag in Imola nicht hinbekommen hat: Der Mexikaner will das Potenzial seines Rennwagens besser nutzen.

Am Qualifying-Samstag von Imola war die Welt für Sergio Pérez noch in bester Ordnung. Der Mexikaner hatte sich mit einer starken Leistung einen Platz in der ersten Startreihe gesichert, den er aber nicht in ein gutes Ergebnis ummünzen konnte. Am Ende ging er als Elfter leer aus, währen sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen das Rennen für sich entschied.

Über seine starke Qualifying-Leistung sagt Pérez: «Ich war sehr zufrieden mit meinen Fortschritten, ich habe mich sogar selbst ein bisschen überrascht damit und es stärkt mein Selbstvertrauen, dass ich mich in so kurzer Zeit an ein so anderes Auto und einen so unterschiedlichen Fahrstil gewöhnen konnte. Ich verstehe das Auto immer besser.»

Entsprechend gross sind die Erwartungen für die dritte WM-Runde in Portimão. «Ich hoffe, dass ich dort bei der Musik sein werde und es mir gelingen wird, das Beste aus dem Auto herauszuholen. Wir wissen, wozu das Auto fähig ist und das Ziel lautet, die entsprechende Leistung zu zeigen. Das Gute ist, dass der Speed vorhanden ist, wir müssen nur weiter an unserer Form arbeiten und weitere Fortschritte erzielen», erklärt der zehnfache GP-Podeststürmer.

«Portugal ist ein super Ort, um Rennen zu fahren. Die Strecke ist ziemlich neu im WM-Kalender dabei und im vergangenen Jahr stellte uns der neue Asphalt vor eine grosse Herausforderung. Ich bin gespannt, wie es in diesem Jahr mit dem Grip sein wird, es ist auf jeden Fall eine gute Strecke», fügt Pérez mit Blick auf die Piste in Portimão an.

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0