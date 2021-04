Jos Verstappen: «Max gegen Hamilton wird intensiv»

​Der Niederländer Jos Verstappen spricht über das WM-Duell 2021 zwischen seinem Sohn Max und Mercedes-Star Lewis Hamilton: «Das wird intensiv, und keiner wird sich zur Seite schubsen lassen.»

In Imola haben wir gleich zwei Mal einen Vorgeschmack darauf erhalten, was beim WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen noch alles auf uns zukommen könnte – das hat auch Jos Verstappen beobachtet, der 49jährige Vater des Red Bull Racing-Piloten Max.

Jos sagt gegenüber unserem Kollegen Jack van Gelder in einem Instagram-Interview von Ziggo Sport: «Ich glaube, wir sollten uns auf Einiges gefasst machen. Ein Anzeichen ist für mich diese Schulterberührung nach der Qualifikation von Imola. Wir sprechen hier von zwei Männern, die nicht nachgeben werden. Keiner wird sich zur Seite schubsen lassen – ganz besonders dann nicht, wenn sich der Titelkampf zuspitzen wird. Das wird ein intensives und tolles Jahr.»

Bislang ging es ohne grössere Kollisionen und Kontroversen, aber wie sich Max in der ersten Kurve des Imola-GP beinhart gegen Hamilton durchsetzte – was zu Beschädigungen am Wagen von Lewis führte – das wird nicht die letzte Situation gewesen sein, in welcher Karbonteile fliegen. Es ist unvermeidlich, dass die beiden auch künftig das gleiche Stück Asphalt für sich beanspruchen wollen.

Der 107fache GP-Teilnehmer Jos Verstappen (WM-Zehnter 1994 mit Benetton) weist auch darauf hin, wie die Favoritenrolle hin- und hergeschoben wird: «Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt ständig, dass Red Bull Racing das beste Auto habe, und RBR-Teamchef Christian Horner wiederholt, dass Mercedes der Favorit sei. Ich glaube, am Ende wird es so laufen – mal ist das eine Auto schneller, mal das andere, abhängig vom Pistenlayout und den Umgebungstemperaturen. Die Tatsache, dass Red Bull Racing-Honda jetzt in jedem Rennen siegfähig ist, schenkt einerseits eine gewisse Ruhe, erhöht andererseits aber auch den Druck.»





Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

01. Hamilton 44 Punkte

02. Verstappen 43

03. Norris 27

04. Leclerc 20

05. Bottas 16

06. Sainz 14

07. Ricciardo 14

08. Pérez 10

09. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Mercedes 60

02. Red Bull Racing 53

03. McLaren 41

04. Ferrari 34

05. AlphaTauri 8

06. Aston Martin 5

07. Alpine 3

08. Alfa Romeo 0

09. Williams 0

10. Haas 0