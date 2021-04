Christian Horner: Kampfansage an Lewis Hamilton

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobt die Aufholjagd, die Lewis Hamilton in Imola zeigte und verspricht: «Wir werden versuchen, im Titelkampf möglichst viel Druck auf Lewis auszuüben.»

Das zweite Kräftemessen der Saison in Imola konnte Max Verstappen für sich entscheiden, die WM führt aber dennoch Bahrain-Sieger Lewis Hamilton an, der in diesem Jahr seinen Titel verteidigen und damit die achte WM-Krone erobern will. Der Mercedes-Star schaffte nach seinem Ausrutscher im jüngsten Grand Prix wieder auf den zweiten Platz vorzufahren, dabei drehte er auch noch die schnellste Rennrunde, und der dafür kassierte Punkt macht im aktuellen WM-Klassement den Unterschied.

Die starke Aufholjagd des 36-jährigen Briten findet auch bei der Konkurrenz Anerkennung. So lobt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in seiner Kolumne: «Lewis hatte in Imola Glück, dass das Rennen nach seinem Ausrutscher unterbrochen wurde. Aber er hat danach auch eine starke Aufholjagd gezeigt und Mercedes hat einmal mehr einen tollen Speed an den Tag gelegt.»

«Man kann sehen, dass die Unterschiede derzeit gering sind», fügt der Brite angesichts der Leistungsdichte an der Spitze an. «Es geht darum, am jeweiligen Tag alles richtig zu machen, keine Fehler zu begehen und das Auto innerhalb der Budgetgrenzen effizient weiterzuentwickeln. Du musst das Beste aus jedem Wochenende herauszuholen», betont er auch.

Horner verspricht daraufhin: «Wir werden versuchen, im Titelkampf möglichst viel Druck auf Lewis auszuüben. Er hat einen fundamentalen Fehler gemacht, als er von der Strecke abkam, was bei diesen Bedingungen leicht passieren kann. Aber nach dem Sieg von Max führt er die WM immer noch an, dank des einen Punktes, den er für die schnellste Rennrunde erhalten hat.» Und er prophezeit: «Wenn die nächsten 21 Rennen so spannend sind wie die ersten beiden, dann wird es eine grandiose Saison.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0