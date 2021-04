David Coulthard zu Max Verstappen: «Mehr als bereit»

Der frühere Red Bull Racing-Pilot David Coulthard ist überzeugt: Max Verstappen hat gute Chancen im WM-Titelkampf gegen Lewis Hamilton. Der Schotte weiss: Die Zuverlässigkeit kann eine grosse Rolle spielen.

Die Formel-1-Stars haben erst zwei Rennwochenenden bestritten, dennoch sind sich die Beobachter bereits einig, dass in dieser Saison keiner die Weltmeisterschaft dominieren wird. Denn Max Verstappen und Red Bull Racing sind stark in die Saison gestartet, sowohl im Qualifying als auch im Rennen kämpft der Niederländer auf Augenhöhe mit dem Mercedes-Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Geht es nach David Coulthard, hat die Mannschaft aus Milton Keynes beim Thema Speed sogar die Nase vorn. Im «Sportsmail»-Interview erklärt der Schotte, dass der Niederländer die besten Karten hat, um Hamilton im Fight um die WM-Krone die Stirn zu bieten.

«Das steht ausser Frage, wenn man die richtige Rundenzeit im Qualifying hinbekommt und die Zuverlässigkeit stimmt – denn genau in diesem Bereich war Mercedes in den vergangenen Jahren so stark. Sie hatten den Speed im Qualifying und eine unglaubliche Standfestigkeit», ist sich der GP-Veteran, der seine letzten vier Formel-1-Jahre für Red Bull Racing unterwegs, sicher.

«Das Einzige, was Max und Red Bull Racing die Krone streitig machen könnte, sind also die Racing-Götter, die sich bei der Zuverlässigkeit einmischen könnten. Max ist sicherlich erfahren und reif genug, was angesichts seines jungen Alters von erst 23 Jahren unglaublich scheint. Aber er ist mehr als bereit», glaubt Coulthard.

Über den siebenfachen Champion Hamilton sagt der 50-Jährige: «Ich glaube, dass er die Herausforderung wirklich geniesst. Er kann normalerweise zulegen, wenn er wirklich gefordert wird.» Und er erklärt mit Blick auf das zu erwartende Titel-Duell: «Das ist grossartig für Hamiltons Vermächtnis, das ist grossartig für seine Motivation und das ist grossartig für die Formel-1-Fans.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0