Portugal-GP im TV: Spezielle Aufgabe für die Fahrer

Auf dem Autódromo Internacional do Algarve werden die GP-Stars an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun haben. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Höhenunterschieden, die sie bewältigen müssen.

Die Formel-1-Stars dürfen an diesem Wochenende das dritte Kräftemessen auf dem Rundkurs von Portimão absolvieren. Die Achterbahnfahrt stellt sie wegen der vielen Höhenunterschiede vor eine spezielle Herausforderung, denn das Auf und Ab wirkt sich deutlich stärker auf die Fahrer als auf die Autos aus. Die Höhenunterschiede sorgen für einige blinde Scheitelpunkte, etwa in den Kurven 8, 11 und 13. Dadurch können die Fahrer die Kurveneingänge schwieriger einsehen und nicht so einfach Referenzpunkte zum Bremsen und Einlenken erkennen.

Das kann das Lernen der Strecke und das Finden von Speed auf den ersten Trainingsrunden erschweren. Das war im vergangenen Jahr beim ersten Formel-1-Besuch in Portimão schon ersichtlich, als die Fahrer während des Trainings etwas länger brauchten, um sich einzugewöhnen und zu wissen, wo ihre Ideallinien und Bremspunkte lagen.

Die kniffligste Stelle für die Fahrer sind die Kurven 10 und 11. Diese Doppelrechts besitzt einen blinden Eingang, an dem die Strecke um rund zwölf Meter ansteigt, und ein steiles Bergab-Gefälle von 16 Metern am Kurvenausgang. Je steiler das Gefälle ist, desto stärker möchte ein F1-Auto abheben. Soweit kommt es aber dank der Schwerkraft und dem Abtrieb nicht.

Allerdings verringert sich die Last unter den Reifen, was wiederum Einfluss auf den Grip am Kurvenausgang hat. Dadurch wird das Fahrzeugverhalten auf Strecken wie in Portimão an diesen Stellen, wo die Piste dramatisch abfällt, etwas unvorhersehbarer.

Der blinde Kurveneingang in 10 und 11 und die Breite der Strecke führen dazu, dass die Fahrer dort viele verschiedene Linien wählen. Das gilt besonders fürs Training, wenn sie sich ans Limit herantasten. Aber selbst bei einem blinden Kurveneingang wissen sie mit der Zeit und mehr Erfahrung ganz genau, wohin sie lenken müssen.

Durch die Höhenunterschiede müssen die Fahrer eine leicht höhere Belastung aushalten, wodurch das Fahren für sie körperlich anstrengender wird. In Portimão spielt dies aufgrund der Geschwindigkeiten in den Kämmen und Wannen jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Auf einer Strecke wie den Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien sieht dies hingegen ganz anders aus.

In der Raidillon de l’Eau Rouge herrscht beispielsweise eine enorme Kompression. Hier müssen nicht nur das Auto und seine Komponenten höheren Kräften standhalten, sondern auch die Fahrer. Glücklicherweise sind dies für die Piloten mit Blick auf die Höhenunterschiede nur kurze, starke Kraftanstiege, die nicht für einen längeren Zeitraum während der Kurvenfahrt ausgehalten werden müssen.

Wer nicht verpassen will, wie die GP-Stars ins dritte Wochenende der Saison starten, findet hier die wichtigsten Sendezeiten der deutschen TV-Stationen.

