Kanada-GP abgesagt! Türkei übernimmt WM-Termin

Die strengen Corona-Einreisebestimmungen in Kanada zwingen die Formel-1-Verantwortlichen, den geplanten GP in Montreal abzusagen. Am 13. Juni geben die GP-Stars stattdessen vor den Toren von Istanbul Gas.

Das hatte sich abgezeichnet: Der Kanada-GP fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Formel-1-Fans und GP-Organisatoren haben bis zum Schluss auf eine Durchführung des Rennens gehofft, das auch 2020 nicht hatte durchgeführt werden können. Doch die strengen Einreisebestimmungen, die für alle Ankommenden eine 14-tägige Quarantäne vorschreiben, zwingen die Formel-1-Verantwortlichen zur Absage.

Der GP-Ausrichtungsvertrag mit den Rennveranstaltern in Kanada wurde wegen der Absage um zwei Jahre verlängert. Man arbeite mit dem Promoter an einer Lösung für all jene Fans, die sich Eintrittskarten für den Kanada-GP im vergangenen und in diesem Jahr gekauft haben.

Den Renntermin am Wochenende des 13. Juni übernimmt die Türkei, in der die GP-Stars im vergangenen Jahr ein spannendes Rennen erlebt haben. «Natürlich ist es enttäuschend, dass wir in dieser Saison nicht in Kanada fahren können, aber wir sind glücklich, die Durchführung eines Grand Prix in der Türkei verkünden zu können, nachdem wir dort im vergangenen Jahr ein grandioses Rennen erlebt haben. Die Strecke in Istanbul ist grossartig und sorgt für viel Action auf der Piste», betont Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

Der Italiener verpasst es nicht, den Organisatoren und Behörden in Kanada für die Bemühungen zu danken, genauso wie den Rennpromotern und Offiziellen in der Türkei. «Wir stehen mit allen Promotern seit Saisonbeginn in ständigem Kontakt und arbeiten eng mit allen zusammen», verrät er weiter.

Die WM-Teilnehmer müssen auch in diesem Jahr ein strenges Corona-Protokoll einhalten, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. In diesem Jahr wurden bisher mehr als 12.000 Covid-19-Tests durchgeführt, von denen 14 positiv ausfielen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 78.000 Tests und 78 positive Testergebnisse.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Istanbul, Türkei

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi