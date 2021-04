Davide Brivio: «Fernando Alonso arbeitet sehr hart»

Alpine-Rennchef Davide Brivio blickt auf das anstehende Rennwochenende auf dem Autódromo Internacional do Algarve, auf dem Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso zum ersten Mal ein Rennen bestreiten wird.

Die späte Strafe, die Kimi Räikkönen nach dem Imola-GP kassierte, war ein Segen für das Alpine Team. Denn die eigene Punkte-Ausbeute wurde durch die Rückversetzung des Alfa Romeo-Stars verdreifacht: Statt nur einen Zähler für den zehnten Rang von Esteban Ocon durfte die Werksmannschaft des Autobauers Renault zwei Zähler für den neunten Platz des Franzosen und einen weiteren Punkt für den zehnten Platz des in die Top-10 vorgerückten Formel-1-Rückkehrers Fernando Alonso bejubeln.

Dennoch kann auch Davide Brivio nicht leugnen: «Das Wochenende in Imola war eine Herausforderung, vor allem das Rennen mit den wechselhaften Bedingungen vor und nach dem Start.» Der Alpine-Rennchef weiss aber auch: «Es war für alle gleich, jedes Team musste sich anpassen.»

«Esteban hat am Samstag ganze Arbeit geleistet und das Auto ins Q3 gebracht. Das war wichtig für ihn, nachdem er es in Bahrain verpasst hatte. Bei Fernando fehlte noch etwas im Qualifying, aber er arbeitet sehr hart an seinem Comeback. Es war gut, dass wir in Imola so viele verschiedene Situationen mit trockener und nasser Bahn, dem Safety-Car und der Unterbrechung hatten. Davon können wir profitieren und unsere Lehren ziehen», fügt der Italiener an.

Zum Rundkurs in Portimão sagt der frühere MotoGP-Teammanager von Suzuki: «Es ist eine ziemlich einzigartige Piste und sie wird aus gutem Grund als Achterbahn bezeichnet. Es ist ein ständiges Auf und Ab, was das Ganze sehr speziell macht. Das Wetter wird wohl anders als bei unserem letzten Besuch im vergangenen Oktober ausfallen, und auch die Streckenverhältnisse dürften besser ausfallen. Für Fernando gibt es viel zu lernen und Esteban wird versuchen, seine Erfahrung vom vergangenen Jahr zu nutzen und darauf aufzubauen.»

«Wir werden versuchen, unsere Performance weiter zu verbessern und die Entwicklung voranzutreiben», verspricht Brivio, der auch stolz betont: «Die Upgrades, die wir nach Imola gebracht haben, funktionierten wie erwartet und stellen damit wichtige Zwischenschritte auf unserem Entwicklungsweg dar.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0