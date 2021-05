Max Verstappen wütend: So ging die Bestzeit flöten

​Red Bull Racing-Honda-Fahrer Max Verstappen ist enttäuscht vom dritten Startplatz. Der Imola-Sieger schimpfte im Qualifying am Funk über andere Fahrer: «Was machen die nur?» Seine beste Zeit wurde gestrichen.

Es war nicht das Abschlusstraining von Max Verstappen in Portugal: nur Startplatz 3 für den Niederländer, das hatte sich der Red Bull Racing-Fahrer ganz anders vorgestellt. Abgrundtief enttäuscht sass der Imola-Sieger minutenlang im Parc fermé auf einer Bank, untröstlich.

Es schien fast ein wenig, als hätte sich an diesem Nachmittag in Südportugal alles gegen Verstappen verschworen. Verstappen mag den Asphalt des Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão nicht, damit fängt es schon mal an. «Ich besuchte diese Rennstrecke vor dem GP-Wochenende 2020, weil ich wissen wollte, wie sie aussieht. Damals war der Belag prima. Dann wurde leider frisch asphaltiert, und damit ist für mich der Spass auf dieser Bahn dahin.»

Dann der Wind: Verstappen wurde im letzten Quali-Segment in Kurve 4 von einer Windbö ausgehebelt und neben die Bahn gedrückt, damit war der erste Reifensatz dahin, und diese 1:18,209 min wären gut genug für die Pole-Position gewesen! Später nahm der Wind zu, dem Imola-Sieger gelang nur noch eine Runde, die eine halbe Sekunde langsamer war als zuvor.

Max stöhnt: «Ich hatte grosse Probleme mit dem Grip. Und dann hatte ich im letzten Sektor auch noch Autos vor mir.» Verstappen hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst wieder im Griff, aber zuvor am Funk war er förmlich explodiert: «Was machen die nur? Wieso gehen die nicht weg?» Einige weitere Wortmeldungen mussten mit einigen Piiiiiiieps zensiert werden.

Verstappen weiter: «Der Wind hat mich viel Zeit gekostet, aber so ist das nun mal hier. Das war alles ein wenig chaotisch, und Startplatz 3 ist bestimmt keine ideale Ausgangslage für Sonntag. Aber ich werde alles geben, um die Mercedes unter Druck zu setzen.»





Abschlusstraining Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,348

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,355

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,746

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,890

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,039

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,042

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,116

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,306

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,375

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,659

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,109

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,216

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,463

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,812

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,839

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,913

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,285

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,912