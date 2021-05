Daniel Ricciardo (McLaren): «Das ist inakzeptabel»

​GP-Sieger Daniel Ricciardo übt nach seiner schwachen Darbietung im Abschlusstraining von Portugal (nur Startplatz 16) harte Kritik. Mit seiner Aufholjagd zu Platz 9 ist der Australier zufrieden.

McLaren hat den dritten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal ausgebaut, es steht nach dem Portugal-GP 53:42 gegen Ferrari. Zwei Punkte für McLaren hat Daniel Ricciardo beigesteuert, das war nach seiner Quali-Darbietung nicht selbstverständlich. Der siebenfache GP-Sieger nannte seinen 16. Startplatz «inakzeptabel. Obschon ich einige Fehler gemacht habe, hätte ich es aus dem ersten Quali-Segment hinaus schaffen müssen.» Dazu fehlten dem 31jährigen Autralier 42 Tausendstelsekunden auf George Russell. Daniel: «Ich habe meine Fehler offen zugegeben. Aber die Abstimmung war auch nicht die beste, also geht das auf unser aller Kappe.»

Ricciardo arbeitete sich aus dieser mässigen Ausgangslage hoch bis auf Rang 9 und sagt über seinen Portugal-GP: «Ich bin so weit zufrieden. Ich habe immer gesagt – von da hinten habe ich nichts zu verlieren und schaue einfach, wie weit ich komme.»

Die McLaren-Ingenieure glaubten, dass Ricciardo im Idealfall bis auf Rang 7 vorstossen könnte, aber das klappte nicht ganz, diesen Platz belegte Esteban Ocon (Alpine) mit elf Sekunden Vorsprung auf Daniel.

Ricciardo: «Ich muss zugeben, dass ich am Sonntagmorgen frustriert aufwachte. Ich nahm mir vor, aggressiv zu fahren. Meine erste Runde war gut, ich konnte gleich einige Plätze gewinnen. Ich fühlte mich im ersten Rennteil auf mittelharten Reifen wohler als später auf den harten Pirelli. Deshalb hatte ich Fernando Alonso nichts entgegen zu setzen. Der fuhr zwar auch auf den harten Walzen, kam damit aber offensichtlich besser zurecht.»

«Ich spüre, dass ich in Sachen Abstimmung noch nicht das beste aus dem Wagen hole. Wir arbeiten daran, und ich hoffe, das klappt am kommenden Wochenende in Barcelona besser. Es geht um Nuancen am Set-up, die verhindern sollen, dass die Räder blockieren und dass das Heck zum Ausbrechen neigt. In der Anfangsphase einer Kurve ist das derzeit wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, extrem heikel, da müssen wir eine Lösung finden, dank welcher ich mehr Vertrauen in den Wagen fasse.»



Ricciardo anerkennt: «Lando scheint mit dieser Neigung des Autos besser zurecht zu kommen. Abgesehen davon hat er einen guten Lauf und fährt ein tolles Rennen nach dem anderen.»



Ricciardo hat in den ersten drei Läufen nun erreicht: Platz 7 in Bahrain, 6 in Imola und 9 in Portugal, das ergibt mit 16 Punkten WM-Zwischenrang 7. Lando Norris ist bärenstarker WM-Dritter, mit Rang 4 beim WM-Auftakt, Platz 3 in Italien und einem fünften Rang in der Algarve.



Nur fünf Fahrer haben in allen drei Rennen gepunktet: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc und Daniel Ricciardo.





Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0