Nikita Mazepin: Wie er Kritik zum Vorteil nutzen will

Nikita Mazepin hat sich nach nur drei Rennen in der Formel 1 einen Ruf als «Bad Boy» erarbeitet. Er betont, er denke über die Kritik an ihm nach und ziehe das Positive daraus.

Nein, zu den Problemen seines Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin will Mick Schumacher nichts sagen. Der Russe muss eine Menge Kritik einstecken. Vor der Saison für den Grapsch-Eklat, seit Saisonstart dann für seine Künste auf der Strecke.

Da sich Mazepin oft dreht oder wegen seiner bisweilen rücksichtslosen Fahrweise von anderen Fahrerkollegen kritisiert wird, steht er oft im Fokus, auch wenn er die meiste Zeit am Ende des Feldes verbringt. Er bekommt Hohn und Spott bisweilen kübelweise ab.

Denn in der Regel landet er auch hinter Schumacher, denn sowohl in den Qualifyings als auch in den Rennen steht es 3:0 für den Deutschen, der am Donnerstag in der Pressekonferenz zwar nicht über Mazepin, aber dafür über die Gründe dafür sprechen wollte, warum sich Haas verbessert hat.

Mazepin hingegen ist «noch nicht komplett happy mit dem Auto», seit dem Bahrain-Test habe sich das Gefühl im Haas verändert, so der Russe, der auf der Suche nach den Gründen ist.

Grundsätzlich sei es für ihn «noch ein weiter Weg. Es gibt viel zu lernen. Das Jahr geht gerade erst los», so Mazepin bei RTL.

Konkret meint er: «Wie man das Rennwochenende richtig einteilt. Wie man die Balance am Wagen managt. Und über das Wochenende proaktiver zu sein mit dem Wetter, dem Wind und den Einfluss auf den Wagen. Das lernt man nur, indem man es tut, nicht indem man ein Buch liest.»

Mit der Kritik geht er relativ locker um. «Die kommt auf, das passiert. Ich würde nicht zustimmen, dass ich nicht zuhöre (Teamradio, Anm.d.Red). Das habe ich schon viel und auch gut. Manchmal machen wir Fehler, die mich im Wagen beeinflussen, zum Beispiel wenn ich einen anderen Fahrer nicht sehe. Wenn das passiert, entschuldige ich mich», sagte er.

Er denke über die Kritik «definitiv nach. Man kann Kritik zu seinem Vorteil nutzen. Wenn man das Beste rauszieht, macht es mich zu einem besseren Menschen und erfolgreicheren Fahrer. Es ist gut, dass ich Kritiker habe.»

Das Verhältnis zu Mick? «Sehr professionell», so Mazepin: «Wir kennen uns an guten und schlechten Tagen. Unser erstes gemeinsames Rennen war schon vor sieben Jahren. Dieser Hintergrund hilft, um zu wissen wie der andere tickt. Wir sind ein gutes Team.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0