Max Verstappen über Lewis Hamilton: «Kommen gut aus»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen beteuert, dass der WM-Kampf gegen Lewis Hamilton keine Spannungen mit dem Mercedes-Star zur Folge hat. Der Niederländer betont: «Wir respektieren uns.»

In Spanien feierte Max Verstappen 2016 sein Red Bull Racing-Debüt und für die Beförderung in die Hauptmannschaft bedankte er sich damals gleich mit dem Sieg. «Das war sicher ein Highlight, denn es war ein guter Start mit dem Team», erklärt der aktuelle WM-Zweite vor dem diesjährigen Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, das sein 100. GP-Einsatz für den Rennstall aus Milton Keynes werden wird.

Verstappen geht den Fight auf der überholfeindlichen Piste wie jedes andere Kräftemessen an. «Man versucht ja immer, im Qualifying so gut wie möglich abzuschneiden, um dann in der Startaufstellung möglichst weit vorne zu stehen. Und genau das werden wir dieses Wochenende auch tun», winkt er auf die entsprechende Frage in der FIA-Pressekonferenz ab.

Dass er zum ersten Mal in seiner GP-Karriere eine echte Chance auf den WM-Titelgewinn hat, spornt den ohnehin schon ehrgeizigen 23-Jährigen weiter an. «Ich freue mich auf jeden einzelnen Kampf da draussen und wir haben offenbar ein Auto, mit dem man um ein gutes Ergebnis kämpfen kann. Ob das dann der erste, zweite oder dritte Platz ist, kann man schwer vorhersagen, denn es hängt ganz von der Strecke ab.»

Das Spitzenduell gegen WM-Leader und Titelverteidiger Lewis Hamilton, der vor dem Rennen in Spanien über einen Vorsprung von acht Zählern verfügt, bezeichnet der Niederländer als aufregend. Das Verhältnis zum siebenfachen Champion veränderte sich dadurch – zumindest bisher – noch nicht.

Verstappen beteuert: «Unser Verhältnis ist sehr entspannt, ich denke, das kann man auch sehen. Wir kommen immer gut aus und ich glaube, das ist so, weil wir uns gegenseitig respektieren. Es ist wichtig, dass man einander auch sagen kann, wenn der Andere einen guten oder gar besseren Job gemacht hat.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0