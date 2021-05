Leclerc und Gasly: Künftig Teamkollegen in Le Mans?

Charles Leclerc und Pierre Gasly sind sich einig: Wenn es darum geht, mal ein anderes Rennauto als einen Formel-1-Boliden zu bewegen, sollte es doch bitte ein LMP1-Auto sein.

Pressekonferenzen müssen sich nicht immer um aktuelle Themen drehen, wie das anstehende Rennwochenende in Barcelona. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Fahrern Fragen abseits der üblichen Dinge zu stellen.

SPEEDWEEK.com hat auf der PK der beiden Freunde Charles Leclerc (Ferrari) und Pierre Gasly (AlphaTauri) gefragt: Wenn beide die Wahl hätten: In welchem Rennauto außerhalb der Formel 1 würden sie gerne sitzen?

«Ich würde gerne alles versuchen, von allem etwas, um ein Gefühl dafür zu bekommen. An erster Stelle stehen aber die Hypercars, wie sie sich anfühlen, vor allem in Le Mans», sagte Gasly.

In die gleiche Richtung geht auch Leclerc: «Ich war als Kind ein großer Le-Mans-Fan. Jetzt gilt mein Fokus der Formel 1, aber wenn ich wählen könnte, wäre es ein Le-Mans-Auto, irgendein LMP1-Auto aus der Vergangenheit.»

Logische Nachfrage: Sehen wir beide künftig als Teamkollegen in Le Mans? «Warum nicht? Das wäre großartig», sagte Leclerc.

Eine weitere Frage, in die beide involviert waren: Was macht Leclerc so stark im Qualifying? Der Monegasse gab zuletzt zu, dass er noch viel verbessern könne, doch für seine Leistungen bei der Zeitenjagd, wo man auf einen Punkt alles zusammenbekommen muss, heimst er oft jede Menge Lob ein.

Gasly: «Talent. Wenn du schnell bist, bist du schnell. Er weiß, wie man fährt. Ich bin nicht überrascht, er war schon immer sehr schnell, und das schon im Kart. Er weiß, wie man aus den Kurven heraus beschleunigt, sehr früh und sehr gut, und das macht ihn schnell.»

Leclerc selbst hat «keine Ahnung», wie er sagt: «Ich weiß, wo das Gas ist, wo die Bremse ist und wie man lenkt. Abgesehen davon weiß ich es nicht. Ich habe kein großes Geheimnis, was mich im Qualifying schnell macht. Ich genieße es, wenn ich das Auto ans Limit pushen kann. Ich kann das Vertrauen in diesen Runden gut managen.»

