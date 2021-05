Nicholas Latifi (Williams): «Nicht der übelste Ort»

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Wie genau verbringen die Formel-1-Fahrer eigentlich ihre Zeit vor einem GP-Wochenende? Williams-Pilot Nicholas Latifi gibt Antwort.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal will unsere Leserin Maya Thurner aus Biel wissen: «Gibt es für die Formel-1-Fahrer vor einem GP-Wochenende eigentlich einen bestimmten Ablauf, den sie einhalten? Was genau machen sie vor dem ersten Trainingstag alles?»

Auskunft gibt dazu Williams-Fahrer Nicholas Latifi: «Was an der Rennstrecke abgeht, sollte bekannt sein – am Donnerstag gehen wir Medienverpflichtungen nach und haben zahlreiche Sitzungen mit den Ingenieuren, ab Freitag wird gefahren. Aber die Vorbereitung auf ein GP-Wochenende beginnt schon viel früher, genau gesagt an einem Montag. Dazu ein Beispiel für meine Vorbereitung auf den Portugal-GP.»

«In der Regel mache ich am Montag einen weiteren Corona-Test. Ich lebe in London nicht weit vom Flughafen Heathrow entfernt, da gibt’s ein Testzentrum. Ich lasse immer mehrfach testen, nur für den Fall, dass das Ergebnis eines Testes fragwürdig sein sollte. Denn das ist mir 2020 einmal passiert, und weil ich dann auf die Schnelle nochmals testen lassen musste, hätte ich fast meinen Flieger verpasst.»

«Den Rest des Montags verbringe ich mit Training. Ich gehe laufen oder mache anderen Ausdauersport. Danach werfe ich den Simulator an, der bei mir zuhause steht.»



«Am Dienstag bin ich meist in der Williams-Rennwagenfabrik von Grove. Das liegt 90 Minuten von mir entfernt. Dort sitzt ich erneut im Simulator – da geht es weniger darum, die kommende Strecke zu üben, das mache ich schon vorher, sondern um die ganzen Abläufe und um Quali-Simulationen.»



«Mittwoch ist Reisetag. In diesen Zeiten reist das Williams-Team mit einer gecharterten Maschine gemeinsam, um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren. Am Mittwochnachmittag folgt ein weiteres, leichtes Training. Was ich genau mache, das passe ich dem jeweiligen Ort an. In Imola etwa fand ich beim Hotel ein Basketball-Feld, also warf ich ein paar Körbe. Ich mag den Mittwoch, er ist in der Regel wie die Ruhe vor dem Sturm.»



Der 25jährige Kanadier sagt weiter: «Wir haben ja jetzt zwei Rennen innerhalb von acht Tagen. Also bin ich nach dem Portugal-GP in der Algarve geblieben, nicht der übelste Ort! In der Zeit vor Corona wäre ich am Sonntagabend nach dem Rennen von Portimão noch nach Hause geflogen, aber derzeit planen wir etwas vorsichtiger.»



«Am Montag nach einem Rennen willst du dich erholen. Ein Grand Prix kann überaus anstrengend sein, also erlaube ich mir an einem Montag eine Leckerei. Ich liebe Süsses, und da war ich in Portugal sehr gut platziert, denn auch die Portugiesen lieben ihre Süssspeisen.»



«Am Dienstag habe ich meinen Bericht übers GP-Wochenende geschrieben. Das mache ich immer, um zu analysieren, was gut gelaufen ist und was weniger, worauf wir bei den folgenden Rennen unsere Aufmerksamkeit richten sollten und dergleichen.»



«Am Dienstagnachmittag ein Training. Auch hier richte ich mich nach den Gegebenheiten der Region. In Portugal etwa gibt’s eine Kartbahn, also sind wir am Dienstagnachmittag mit ein paar Mechanikern Kartfahren gegangen. Das brachte schöne Erinnerungen zurück, denn vor genau zehn Jahren trat ich dort als hoffnungsvoller 15-Jähriger an. Am Mittwoch dann Reisetag, und die Fortsetzung kennt ihr.»





