Sebastian Vettel: «Einfach nicht schnell genug»

Aston Martin-Teamneuling Sebastian Vettel macht sich vor dem vierten Formel-1-Wochenende in Barcelona nichts vor. Der vierfache Champion betont: «Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.»

Seit seinem dritten Platz, den er im vergangenen Jahr im Türkei-GP noch für Ferrari eingefahren hat, wartet Sebastian Vettel auf frische WM-Zähler. Die ersten beiden Einsätze im grünen Aston Martin-Renner beendete er auf Platz 15, wobei er in Imola vor dem Fallen der Zielflagge an die Box abbog. In Portugal kreuzte er die Ziellinie als Dreizehnter, nachdem er das Rennen von Position 10 hatte in Angriff nehmen dürfen.

Vettel kam vor seinem Teamkollegen Lance Stroll ins Ziel, der in Portugal mit dem Update ausrücken durfte, das der Deutsche erst in Barcelona am Auto haben wird. «Wir wollen nun gerne herausfinden, was es bringt. Die Teile tun das, was wir erwarten, und deshalb denke ich, dass sie schon einen Fortschritt bringen sollten. Aber letztlich ist alles relativ, ich weiss ja nicht, ob die anderen Teams auch Updates mitbringen. Aber ich freue mich darauf, es herauszufinden», sagt der 53-fache GP-Sieger.

Die Vorfreude ist gross, auch weil die Streckenführung des Circuit de Barcelona-Catalunya angepasst wurde. «Es ist ziemlich aufregend, denn die Piste hat sich verändert, die zehnte Kurve hat ein neues Layout und ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Es sieht auf jeden Fall anders aus als früher. Ob es sich auch anders anfühlt, werden wir sehen, wenn wir auf die Strecke gehen», erklärt Vettel, und fügt lächelnd an: «Jetzt müssen wir nur noch die Schikane loswerden und die beiden letzten Kurven zurückbringen. Das wird definitiv nicht in diesem Jahr passieren, aber es besteht die Hoffnung für die Zukunft.»

Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft seines Teams macht sich der Heppenheimer nichts vor. «Wir sind nicht da, wo wir sein wollen und es ist kein Geheimnis, dass wir dachten, wir würden in diesem Jahr konkurrenzfähiger sein. Das waren wir aus unterschiedlichen Gründen nicht. In Portugal waren wir auf einer Runde etwas besser, aber im Rennen fehlte es ganz generell an Performance. Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt», redet er Klartext.

Und Vettel räumt ein: «Wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist unser Auto schlicht nicht schnell genug. Wir dachten, dass wir schneller sein würden, aber offensichtlich haben uns die Regeländerungen, die in diesem Jahr umgesetzt wurden, stärker geschadet als den Anderen. Aber es ist, wie es ist, und wir müssen jetzt das Beste daraus machen.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0