Sergio Pérez: «Das war nicht die schlauste Idee»

Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez ist kein Fan der veränderten Streckenführung des Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Mexikaner steht mit seiner Kritik nicht alleine da.

Heute dürfen die GP-Stars zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausrücken und die veränderte Streckenführung in der zehnten Kurve kennenlernen. Die Kehre wurde im Januar 2021 praktisch in den früheren Zustand versetzt, nachdem die langgezogene Linkskurve 2004 durch ein scharfe und dadurch langsamere Linkskurve ersetzt worden war.

Die neue Variante führt näher an die Gegengerade, damit konnte die Auslaufzone vergrössert werden. Die GP-Stars freuen sich darauf, das neue Layout auszuprobieren, so erklärte etwa Sebastian Vettel an der gestrigen FIA-Pressekonferenz: «Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Es sieht auf jeden Fall anders aus als früher.»

Kritischer fällt as Urteil von Sergio «Checo» Pérez aus. Der Red Bull Racing-Neuzugang erklärte seinerseits: «Ich denke nicht, dass es im Rennen etwas bringt. Und es ist jetzt schon schwierig, an einem Gegner vorbeizukommen. Die langsamste Kurve der Strecke zu verändern, war vielleicht nicht die schlauste Idee. Mal schauen, vielleicht hilft es ja, an einem Gegner dranbleiben zu können. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich das Ganze auf die Reifen auswirkt. Das müssen wir erst herausfinden.»

Auch Haas-Rookie Nikita Mazepin ist nicht begeistert: «Ich sehe das ähnlich wie Checo, ich verstehe nicht wirklich, warum man diese Änderung gemacht hat, denn es wird beim Überholen nicht viel bringen, schätze ich. Ich muss auch sagen, dass ich ein grosser Fan des vorherigen Layouts war, aber man weiss nie, vielleicht ist diese Variante sogar noch besser. Wir werden das bald wissen.»

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0