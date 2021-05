Charles Leclerc: «Spanien für Ferrari extrem wichtig»

​Charles Leclerc und Ferrari stehen nach drei WM-Läufen 2021 solide da: Der Monegasse ist einer von fünf Fahrern, die in allen Rennen gepunktet haben, und sagt, wieso der kommende Spanien-GP extrem wichtig ist.

Sechster in Bahrain, Vierter in Imola, Sechster in Portugal – ein solider erster WM-Teil von Charles Leclerc, der zweifache GP-Sieger aus Monaco belegt derzeit den fünften Zwischenrang und hat Ferrari geholfen, den vierten Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft zu halten. Doch gemäss Leclerc kommt die wahre Probe erst noch.

Am Circuit de Barcelona-Catalunya sagt Leclerc über den vergangenen Grand Prix in der Algarve: «Wir hatten grosse Probleme mit den mittelharten Reifen, aber es gibt’s nichts, was uns beunruhigen müsste.» Denn Charles glaubt: Das war streckenspezifisch, diese Kombination aus glattem Asphalt und starkem Wind gibt es nur dort.

«Sagen wir es so: Die Reifen haben sich aufgrund dieser Verhältnisse unberechenbar verhalten», vertieft Leclerc. «Der Wind hat dazu geführt, dass wir uns in Sachen Abstimmung vielleicht ein wenig vertan haben. Wir haben im Qualifying zu stark auf Top-Speed gesetzt, ich konnte kein richtiges Vertrauen ins Auto fassen, und das hat vorgegeben, wie es im Rennen weiterging.»

Charles Leclerc weiss: «Der Spanien-GP wird für Ferrari extrem wichtig. Denn das ist eine ideale Rennstrecke um herauszufinden, wo wir wirklich stehen. Wir haben hier eine perfekte Mischung aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven. Das wird sehr interessant.»





Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0