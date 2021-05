Hamilton verteidigt Bottas: «Gönnt ihm eine Pause»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton verteidigt seinen Teamkollegen Valtteri Bottas und fordert die Gerüchteköche auf, den Finnen in Ruhe zu lassen, damit er sich auf seinen Job konzentrieren kann.

Die jüngsten Gerüchte um einen baldigen Mercedes-Rauswurf von Valtteri Bottas zu Gunsten von George Russell bringen den Finnen nicht aus der Ruhe. Der 31-jährige GP-Star, der in der WM-Wertung bereits 37 Punkte hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton liegt, erklärte in der FIA-Pressekonferenz gelassen: «Diese Story lenkt mich nicht ab und setzt mich auch nicht unter Druck, weil ich weiss, dass ich nicht mitten in der Saison ersetzt werde.»

«Als Team tun wir das nicht, und ich verfüge über einen Vertrag für diese Saison. Deshalb besteht meinerseits kein Druck. Ich weiss, wie es steht und es wird immer viel Blödsinn erzählt. Das gehört zum Sport dazu», stellte der neunfache GP-Sieger klar.

Auch WM-Leader Hamilton glaubt nicht, dass er einen neuen Stallgefährten bekommen wird. «Ganz ehrlich, darüber habe ich nicht gross nachgedacht, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass Valtteri ein fantastischer Teamkollege ist», betonte er.

«Ich habe das Gefühl, dass wir derzeit die beste Besetzung haben, was das Gleichgewicht innerhalb unseres Teams angeht. Irgendwann wird sich das ändern. Ich werde nicht ewig hier sein, und Valtteri wird auch nicht ewig hier sein», fügte der 97-fache GP-Sieger an.

Und Hamilton erklärte: «Aber im Moment denke ich, dass er über die Jahre hinweg immer wieder gute Leistungen gezeigt hat und das auch weiterhin tut. Valtteri hat sich im jüngsten Rennen die Pole geschnappt. Und vor uns liegt erst das vierte Rennen der Saison. Ich denke, die Leute müssen ihm eine Pause gönnen und ihn sich einfach auf das konzentrieren lassen, was er zu tun hat.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0