Otmar Szafnauer (Aston Martin): Vettel-Fortschritte

​Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer sagt am Circuit de Barcelona-Catalunya über den vierfachen Formel-1-Champion Sebastian Vettel: «Wir sehen von Wochenende zu Wochenende Fortschritte.»

Das kann niemand schönreden: Der erste WM-Teil von Sebastian Vettel mit Aston Martin ist versemmelt, drei Rennen, null Punkte, 16. WM-Zwischenrang mit Platz 13 in Portugal als bislang beste Platzierung. Aber Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt davon, dass der Knoten bald platzen wird, nicht zuletzt dank Verbesserungen am grünen Rennwagen im aerodynamisch heiklen Bereich des Fahrzeugbodens und vor den Hinterrädern.

Der in Rumänien geborene US-Amerikaner Szafnauer sagt: «Klar sind wir enttäuscht davon, dass wir Portugal mit leeren Händen verlassen mussten. Zum Schluss des Rennens hin hatte Lance Stroll frischere Reifen als Seb, also haben wir Vettel gebeten, Lance vorbeizulassen. Wir wollten wissen, ob Stroll vielleicht noch in die Top-Ten vordringen kann.»

«Als klar wurde, dass dies nicht geschenen würde, gab er die Position an Vettel zurück. Wenn du ein enttäuschendes Rennen erlebst wie in Portugal, dann ist es ideal, gleich darauf noch eines zu haben. Auf diese Weise kannst du die Enttäuschung abstreifen und bekommst eine frische Chance.»

«Wir haben in Portugal gesehen, dass sich die Verbesserungen am Wagen bezahlt machen, das war ein weiterer Grund, wieso Lance im Grand Prix schneller war als Vettel. Wir konzentrieren uns dabei ganz auf den durch die Reglementveränderungen verringerten Abtrieb. Wir sind mitten dabei, die verlorene Downforce Schritt um Schritt zurück zu gewinnen.»



Zum punktelosen Vettel meint Szafnauer: «Wir haben immer gewusst, dass es ein paar Rennwochenenden dauern wird, bis er sich im Wagen wohlfühlt, und genau so ist es gekommen. Seb ist im ersten und zweiten Quali-Teil in Portugal sehr gut gefahren, im letzten Teil lief es nicht ganz so reibungslos. Vettel tut sich noch immer schwer mit der Fahrzeugbalance, aber er macht ständig Fortschritte.»



«Hier in Spanien hat er jene neuen Teile am Wagen, die Lance schon in Portugal hatte, im ersten Training lief es damit für ihn gut. Ich glaube, die Strecke hier passt besser zu unserem Wagen als jene von Portimão. Die Ziele hier: Ein reibungsloses Wochenende und Qualifikation sowie Rennen in den Top-Ten abschliessen, mit beiden Fahrzeugen. Aber wir wissen auch: Wir werden weitere Evo-Teile brauchen, um uns im Mittelfeld zu behaupten.»





1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976