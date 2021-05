Toto Wolff über Bottas: «Kein Fahrer-Tausch geplant»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff durfte sich in Barcelona über einen starken Auftakt ins Rennwochenende freuen. Der Wiener zog eine positive Zwischenbilanz und nahm auch zu den Gerüchten um Valtteri Bottas Stellung

In beiden Freitagssessions auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hatte ein Mercedes-Pilot die Nase vorn: Erst war Valtteri Bottas mit 1:18,504 min der FP1-Schnellste, nach der Mittagspause drehte Lewis Hamilton mit 1:18,170 min die bis dato schnellste Barcelona-Runde in diesem Jahr. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte im Sky Sports F1-Interview zufrieden: «Es war gut, ich denke, das war sogar unser bester Freitag in diesem Jahr, und das ist ziemlich ermutigend.»

«Wir haben es soeben an der Boxenmauer diskutiert, jetzt haben wir 24 Stunden, um es zu verhauen», scherzte der Wiener sichtlich gelaunt, und erklärte mit Blick auf die starke Leistung: «Es geht einfach darum, dass wir alles bis ins Detail durchgehen und die Daten analysieren. Und es ist interessant, wir sind die Jäger und haben so viel Spass wie schon seit Jahren nicht mehr. Jeder kommt gut gelaunt und topmotiviert zur Arbeit.»

Der Chef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes wurde natürlich auch auf die Gerüchte um einen möglichen Fahrer-Tausch im Cockpit neben Titelverteidiger Lewis Hamilton angesprochen. Ein paar besonders eifrige Gerüchteköche streuten die Story, dass der Finne im Team durch den jungen Williams-Piloten George Russell ersetzt werden soll, der auch zum Mercedes-Fahrerkader gehört.

Doch davon will Wolff nichts wissen. Auf die Frage, ob Bottas bis zum Saisonende sicher im zweiten Formel-1-Mercedes sitzen werde, antwortete er: «Absolut, solange er nicht krankheitsbedingt ausfällt, wird er im Auto sitzen. Ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Es ist kein Fahrer-Tausch geplant.»

2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753