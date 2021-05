«Sprachlos»: So teuer war der Crash von Schumacher

Mick Schumacher hat im dritten Training zum Monaco-GP einen Crash hingelegt, der nicht nur sportlich teuer war. Haas-Teamchef Günther Steiner verrät, wie viel der Unfall wohl kosten wird.

Ein Fehler in Monaco ist oft teuer. Natürlich ist das vor allem in sportlicher Hinsicht gemeint, denn ein Ausrutscher in die Leitplanken ist oft gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Aus, ob nun im Training oder im Rennen.

Mick Schumacher erlebte das am Samstag im dritten Training. Dem 22-Jährigen schmierte das Heck seines Haas-Renners weg. Was folgte, war ein harter Einschlag in die Leitplanken und die Erkenntnis: Der Wagen ist Schrott, es geht nicht weiter.

Hinzu kam: Der Bolide war so schwer beschädigt, dass Mick nicht am Qualifying teilnehmen konnte. «Es tut mir so leid», sagte Schumacher.

Denn solche Unfälle sind nicht nur aus sportlicher Sicht kostspielig, wie Haas-Teamchef Günther Steiner weiß.

«Der Schaden war ziemlich groß, die gesamte linke Seite ist kaputt, aber das Chassis ist intakt», sagte er und schätzte: «Ich habe noch keine Kalkulation gemacht, aber es kostet zwischen 300 000 und 500 000 Dollar.»

Alleine ein Frontflügel koste «ja schon 150.000 Dollar», so Steiner: «Jeder ist sprachlos bei diesen Zahlen, aber so teuer sind diese Autos nun mal», so der Südtiroler.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet

WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0