Max Verstappen: «Taten sagen immer mehr als Worte»

Nach seinem Sieg in Monaco konnte sich Max Verstappen einen Seitenhieb in Richtung Mercedes nicht verkneifen. Lewis Hamilton reagiert entspannt.

Max Verstappen genoss seinen ersten Sieg beim Monaco-GP. Er genoss auch die Begleitumstände, denn er hat jetzt ebenso wie Red Bull Racing die Führung in der WM-Wertung übernommen.

Gleichzeitig wurde so der Druck auf Mercedes erhöht, ein paar Spitzen inklusive. Das gehört zu einem Titelkampf dazu. Zwischen Mercedes und Red Bull Racing geht es (noch) gesittet zu, die Sprüche sind noch harmlos.

Trotzdem wollte Verstappen ganz grundsätzlich etwas loswerden. «Zunächst einmal sagen Taten immer mehr als Worte», sagte Verstappen, als er gefragt wurde, wie wichtig der Sieg gegen Mercedes sei.

«Das ist eine gute Lektion nach diesem Wochenende: Man muss nur auf der Strecke reden. Das ist es, was ich mag. Wir haben als Team bisher die kleinsten Fehler gemacht. Deshalb sind wir vorne dabei. Und ich hoffe, dass wir das für den Rest der Saison beibehalten können», so Verstappen.

Lewis Hamilton, der die Führung an Verstappen durch einen siebten Platz bei dem für ihn enttäuschenden Rennen verloren hat, wurde auf die Aussage des Niederländers angesprochen.

Er stellte klar: «Es könnte mich nicht weniger interessieren. Sie haben an diesem Wochenende einen großartigen Job gemacht und damit hat sich's.

Hamilton weiter: «Wir haben auch einige gute Rennen gehabt. Es sind noch 17 Rennen zu fahren. Ich werde nicht [mehr] sagen. Ich spiele keine Spielchen. Am Ende ist es kindisch, wenn man anfängt, in einen Krieg der Worte zu geraten.»

Zu dem ernüchternden Auftritt sagte er, dass er keinen Schmerz fühle: «Es war kein großartiges Wochenende. Es gibt eine Menge, was wir hätten besser machen können, was die Vorbereitung angeht. Wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter, aber es hat keinen Sinn, depressiv zu werden. Wir müssen uns die Daten ansehen und herausfinden, warum wir in dieser Position sind. Wir alle wollen Antworten.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet

WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0