3. Training Baku: Bestzeit von Pierre Gasly!

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly entschied die Generalprobe vor dem Qualifying in Baku für sich. Der Franzose drehte im dritten freien Training die schnellste Runde, Lewis Hamilton landete auf Platz 3.

Nachdem Max Verstappen fünf Minuten vor Halbzeit des dritten freien Trainings in Baku in der 15. Kurve in der Streckenbegrenzung gelandet war, musste sich das ganze Feld rund zehn Minuten lang gedulden, bevor die Strecke wieder freigegeben wurde. Vor der Unterbrechung hatte Pierre Gasly die Zeitenliste vor seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda und Ferrari-Star Charles Leclerc angeführt.

Sergio Pérez, Verstappen, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Lance Stroll und Lewis Hamilton folgten auf den weiteren Plätzen, Sebastian Vettel belegte Position 18 und Mick Schumacher war Zwanzigster und damit Letzter. Doch noch blieb den GP-Stars genügend Zeit, um sich zu verbessern. Und die meisten hatten ihre schnellen Runden noch nicht gedreht.

Der Erste, der sich nach der Unterbrechung vertat, war Nicholas Latifi, der Kanadier aus dem Williams-Team landete in der dritten Kurve in der Auslaufzone. Eine Viertelstunde vor dem Ende des Trainings verbremste sich Carlos Sainz in Kurve 15. Der Spanier konnte – wie schon Latifi vor ihm – schnell weiterfahren.

Die Weltmeister-Truppe von Mercedes tat sich wie schon Tags zuvor schwer. Lewis Hamilton belegte 15 Minuten vor dem Ende Platz 13, Bottas war gar auf Position 17 unterwegs. Immerhin blieb das Duo vorerst der Streckenbegrenzung fern. Das konnte man von Haas-Rookie Nikita Mazepin nicht sagen. In Kurve 15 streifte er die Abgrenzung auf der rechten Seite mit dem Heck und steuerte daraufhin die Box an, weil sein GP-Renner den Mauerkuss nicht unbeschadet überstanden hatte.

Zehn Minuten vor dem Ende der Session wurde es spannend, mittlerweile hatte sich Pérez mit 1.42,595 min die Spitzenposition vor Leclerc und Gasly geschnappt. Der Mexikaner hatte bereits am Vortag im zweiten Training die Tagesbestzeit aufgestellt. Die Zeitenjagd wurde aber bald unterbrochen: Erst vertat sich Vettel in Kurve 15, dann strandete George Russell im zweiten Williams nach der ersten Kurve auf der Piste.

Da Feld wurde mittels virtueller Safety-Car-Phase eingebremst, doch nach nur einer Minute konnte die Zeitenjagd weitergehen. Gasly verbesserte die Bestmarke auf 1.42,251 min und Hamilton verbesserte sich auf den dritten Platz, wobei er unfreiwillige Schützenhilfe von Pérez bekam, der ihm auf der langen Geraden Windschatten spendete.

Gasly behielt die Nase mit 1:42,251 min vorn, Pérez, Hamilton, Leclerc, Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso, Tsunoda, Esteban Ocon und Daniel Ricciardo komplettierten die Top-10. Vettel folgte auf Position 11, Mick Schumacher belegte den 19. Platz vor seinem Haas-Teamkollegen Mazepin.

3. Training Baku

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,251

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,595

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:42,697

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,778

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,006

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,011

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:43,080

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,244

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,294

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,557

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,585

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,682

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:43,745

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,826

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,984

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,054

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,113

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,434

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,282

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,711