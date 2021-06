Mercedes ratlos in Baku: Der schlimmste Freitag

Superstar Lewis Hamilton und GP-Sieger Valtteri Bottas verstehen nicht, wieso ihre Mercedes nicht schneller sind. Auch die Ingenieure wirken ratlos. Andrew Shovlin sagt: «Das war mit Abstand unser schlimmster Freitag.»

Wann lagen die beiden Mercedes in einem freien Training letztmals so weit hinten? Lewis Hamilton in der zweiten Trainingsstunde von Baku nur Elfter, Valtteri Bottas gar nur auf Rang 16 zu finden.

Der Finne ist baff: «Es stimmt fundamental etwas nicht, und wir müssen schleunigst herausfinden, was da los ist. Wir haben einen sehr langen Abend vor uns.»

Mercedes hatte in Monaco enttäuscht: Hamilton nur Siebter, damit verlor er die WM-Führung an Max Verstappen. Bottas schied wegen abgeschliffener Radmutter aus, womit in der Konstreukteurs-Wertung Red Bull Racing an Mercedes vorbeizog.

Bottas in Baku: «Monaco war nicht einfach, aber wir schafften es zur Qualifikation hin, halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Nun scheinen wir zurückzuliegen, und wir wissen nicht wieso. Der Wagen baut einfach keinen Grip auf, und das kann viele Ursachen haben. Das Auto verhält sich unberechenbar und rutscht zu viel.»



Der leitende Ingenieure Andrew Shovlin sagt: «Heute war mit Abstand unser schlimmster Freitag. Unser grösstes Problem ist der Speed auf eine schnelle Runde, hier sind wir weit weg von unserer normalen Position.»



«Im Dauerlauf sah es nicht ganz so schlimm aus, wir waren ein Stück hinter Red Bull Racing, aber noch immer dabei. Es gibt über Nacht viel zu tun. Wir haben ein umfangreiches Analyse-Programm angeworfen und zusätzliche Stunden im Simulator geplant, um die Probleme zu verstehen. Wir müssen eindeutig stark nachlegen.»





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983

1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945