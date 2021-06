Toto Wolff (Mercedes): Gründe für die Ohrfeige

Lewis Hamilton im zweiten freien Training von Baku nur Elfter, Bottas auf Rang 16 – eine schallende Ohrfeige für Weltmeister Mercedes-Benz. Teamchef Toto Wolff ringt nach Worten.

Normalerweise ist das Pflichttermin: Die Teamchefs stellen sich unmittelbar nach einem Training den Fragen der TV-Berichterstatter. Aber Toto Wolff liess sich nach dem schlechten Auftritt seines Rennstalls im zweiten freien Training zum Aserbaidschan-GP entschuldigen – ihm war die Besprechung mit Fahrern und Technikern wichtiger als ein Auftritt vor den Medien.

Natürlich gab der 49jährige Wiener später Auskunft, und es fällt dem Erfolgs-Manager nicht leicht, die Ränge 11 und 16 von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu verdauen.

«Unsere Rundenzeiten haben gezeigt – hier stimmt grundsätzlich etwas nicht. Wir waren offenbar nicht in der Lage, unser Auto so auf diese Strecke abzustimmen, dass es wie normal funktioniert.»

«Natürlich war uns schon vorher klar, dass Strecken wie Monaco oder Baku für uns schwierig werden würden. Wie es scheint, schmecken dem Auto Stop-and-go-Passagen und langsamen Kurven nicht. Natürlich haben wir noch immer ein schnelles Rennauto, das haben wir zuvor bewiesen. Nur haben wir es bislang nicht geschafft, dies auf dieser Strecke hier umzusetzen.»

Auf die Frage, ob Mercedes wieder stärker werden würde, wenn die Formel 1 auf klassische Rennstrecken zurückkehrt, nach Le Castellet, Red Bull Ring und Silverstone, sagt Wolff: «So eine Annahme ist gefährlich, denn Teams wie Red Bull Racing und Ferrari schlafen nie. Wenn wir einfach sagen würden, keine Sorge, in Frankreich und Österreich wird alles okay sein, dann fällst du ganz schnell auf die Nase.»



«Vielmehr ist es wichtig zu verstehen, wieso wir auf dieser Art von Rennstrecke nicht konkurrenzfähig sind. Und dieses Verständnis wird uns auch bei der Arbeit auf anderen Pisten helfen.»



Toto Wolff glaubt: «Ich erwarte ein ganz schwieriges Qualifying, die ganze Situation erinnert mich an unsere Probleme von Singapur 2015. Aber wir tragen das mit Fassung.»





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945