Nico Rosberg warnt: «Eine der gefährlichsten Stellen»

Weltmeister Nico Rosberg warnt, nicht zum ersten Mal: «Die Einfahrt der Boxengasse von Baku ist eine der gefährlichsten Stellen der ganzen Formel 1. Wenn dir da am Auto etwas bricht, dann ist es aus.»

Seit wir den Strassen-GP von Baku haben, ist die Boxenan- und einfahrt ein Dauerthema. Den Formel-1-Fahrern bereitet es Unbehagen, dass auf der langen Start/Ziel-Geraden mit 350 Sachen gefahren wird, während auf der linken Seite der Fahrbahn Piloten die Box anpeilen. Bei der ersten Ausgabe des Rennens in Aserbaidschan 2016 war auch moniert worden, dass eine viel zu enge Links-Rechts-Schleife gefahren werden musste, bevor es in die eigentliche Boxengasse ging.

Daraufhin wurde diese Anfahrt modifiziert. Vor der weissen Sicherheitslinie wurde 2018 neu eine gestrichelte Linie auf den Asphalt gepinselt. Überdies bekräftigte die Rennleitung: Wer auf der linken Seite fährt und alle vier Räder links von der Linie hat, der muss zur Box fahren. Diese Anweisung war zuvor gelockert worden. Die Regelhüter des Autoverbands FIA wollten auf diese Weise mehr Windschattenduelle ermöglichen.

Aber genau darin witterten die Fahrer eine Gefahrenquelle: Wenn auf der langen Gerade Windschatten gefahren wird und Piloten im letzten Moment nach links an die Box stechen.

Nico Rosberg gewann 2016 die GP-Premiere von Baku. Der Mercedes-Star gab damals zu bedenken: «Einige Auslaufzonen finde ich fragwürdig, sie sind einfach zu klein, teilweise zielst du direkt auf eine Mauer. Und die Boxeneinfahrt ist absolut haarig.»



Nun hat der 35jährige Wiesbadener ein Video auf seinen eigenen YouTube-Kanal gestellt, in welcher er den Fans eine Runde in Baku vorstellt. Er findet: Die Boxeneinfahrt bleibt ein ungelöstes Problem.



Rosberg vertieft: «Für mich ist das immer noch eine der gefährlichsten Stellen aller Formel-1-Rennstrecken. Wenn da bei 350 Sachen an deinem Wagen etwas bricht, prallst du voll in diese Mauer, und dann ist es aus. Diese Boxeneinfahrt ist eine der fürchterlichsten Passagen der ganzen Formel 1, sie ist einfach falsch. Wenn du im Auto sitzt, dann musst du das ausblenden.»





