Johnny Herbert: Hamilton-Zeit ist eine Mogelpackung

Der dreifache Grand-Prix-Sieger Johnny Herbert ist begeistert von der Action auf dem Baku City Circuit: «Die kommende Quali wird ein Knaller!» Der Brite warnt vor zu viel Hoffnung für Hamilton-Fans.

Pierre Gasly (AlphaTauri) vor Sergio Pérez (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes) – auf diese Drei am oberen Ende der Zeitenliste hätte vor dem dritten freien Training auf dem Baku City Circuit kaum einer gesetzt.

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert (56) ist begeistert und ordnet die Action so ein: «Einmal mehr zeigt sich, dass wir auf dieser Strecke mit allem rechnen müssen. Das beginnt beim Ausrutscher von Max Verstappen mit einem leicht verbogenen Auto.»

Der Engländer mit 161 Formel-1-Rennen ist aber sicher: «Die Red Bull Racing-Jungs werden das Auto rechtzeitig hinbekommen, und Max ist kein Fahrer, der sich durch so etwas aus der Ruhe bringen lässt.»

«Das dritte freie Training hat angedeutet, was im Abschlusstraining auf uns zukommen könnte: Auf Strassenkursen ist einfach das Element der Unwägbarkeit grösser, ich bin daher überzeugt – die Baku-Quali wird ein Knaller! Auf diesem Kurs ist es sehr leicht, einen Fehler zu machen, und selbst wenn du alles richtig machst, kann es dir leicht passieren, dass du in der Qualifikation Pech hast, etwa dann, wenn du eine gute Runde abbrechen musst, weil ein anderer Fahrer ausgerutscht ist.»



Johnny Herbert über Pierre Gasly: «Grundsätzlich überrascht mich seine gute Leistung nicht, denn er ist in diesem Jahr einige Male unter den ersten Sechs aufgetaucht. Aber gleich Bestzeit? Wow! Ich hoffe, er kann eine solch fehlerfreie Runde auch im Abschlusstraining fahren. Ich wäre überrascht, wenn der Franzose in der ersten Reihe auftaucht, aber wenn alles passt, so könnte es durchaus sein, dass wir ihn in Reihe 2 wiederfinden werden.»



Wie viel es in Baku ausmacht, einen Windschatten spendiert zu bekommen, das hat Mercedes gezeigt: Lewis Hamilton wurde durch den vor ihm fahrenden Charles Leclerc zur drittschnellsten Zeit gezogen, Valtteri Bottas landete, ohne Windschatten, auf Platz 13.



Für Herbert, den WM-Vierten von 1995, ist der dritte Rang von Lewis Hamilton eine Mogelpackung: «Lewis hat hier den perfekten Moment erwischt, alleine in dieser Schlussphase der Runde war dieser Windschatten von Leclerc sechs Zehntelsekunden wert. Auch dies gehört zu den Unwägbarkeiten von Baku dazu, ob du in Sachen Windschatten Glück hast oder nicht.»



Zu Ferrari meint Johnny Herbert: «Ferrari ist stärker als sie selber es erwartet hatten. Sie werden nicht ganz so schnell sein wie in Monco, aber eine Top-Fünf-Platzierung traue ich ihnen alleweil zu.»



Fazit des Sky-Mitarbeiters Herbert für die Formel-1-Fans: «Erwartet das Unerwartete! Auf diesem Kurs ist fast alles möglich.»





3. Training Baku

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,251

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,595

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:42,697

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,778

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,006

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,011

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:43,080

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,244

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,294

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,557

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,585

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,682

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:43,745

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,826

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,984

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,054

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,113

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,434

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,282

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,711





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945