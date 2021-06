McLaren-Talent Lando Norris: «Viel Luft nach oben»

Das McLaren-Duo Lando Norris und Daniel Ricciardo erlebte einen produktiven Auftakt ins GP-Wochenende. Allerdings lief es im zweiten Training nicht so glatt wie in der ersten Session, wie Lando Norris betont.

Der Trainingsfreitag verlief für beide McLaren-Piloten insgesamt erfreulich. Sowohl Lando Norris als auch Teamneuling Daniel Ricciardo zogen eine positive Zwischenbilanz. Der junge Brite, der in beiden Sessions die achtschnellste Runde drehte, am Ende aber neun Zehntel von der Bestzeit entfernt blieb, die Sergio Pérez aufgestellt hatte, fasste zusammen: «Es war ein vernünftiger Tag, etwas heiss, aber im Grossen und Ganzen lief es nicht allzu schlecht für uns.»

Der 21-jährige GP-Star bestätigte allerdings auch: «Im zweiten Training lief es nicht so gut wie im ersten, wir hatten etwas mehr Mühe, und wir müssen herausfinden, ob das an der Abstimmung des Fahrzeugs oder an den Bedingungen lag. Wir werden sehen, was wir anhand der Datenlage herausfinden können, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.»

Sein Teamkollege Ricciardo, der im ersten Training die fünftschnellste Rundenzeit aufstellte, am Nachmittag aber Platz 13 und mehr als einer Sekunde Rückstand hinnehmen musste, erklärte: «Es war ein ziemlich guter Tag. Wir haben ein paar Erkenntnisse gewonnen und gute Fortschritte gemacht.»

«Die Rundenzeiten erzählen nicht immer die ganze Geschichte und der 13. Platz ist nicht wirklich aussagekräftig, ich denke, wir sind sehr viel näher dran. Aber damit alles klappt, müssen wir noch ein ganzes Stück Arbeit leisten. Ich glaube aber, dass wir heute einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Ich fühle mich nun wohler«, fügte der 31-jährige Australier an.

2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983

1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945