Baku-GP im Fernsehen: Pole-Position ist kein Muss

Daniel Ricciardo nach seinem Sieg in Baku 2017

Auf Strecken wie dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist die Pole-Position die halbe Miete. Bei den bisherigen Rennen auf dem Baku City Circuit hat sich gezeigt – aufs Podest geht es auch aus hinteren Reihen.

Es wird ernst in Aserbaidschan: Heute 5. Juni wird sich entscheiden, wer sich auf dem tückischen Baku-Strassenkurs den besten Startplatz sichert. Auf der Strecke am kaspischen Meer ist Überholen erheblich leichter als auf Strecken wie Barcelona oder Monaco.

Um genau zu sein, hat sich in den letzten Jahren gezeigt: Ein Startplatz in der ersten Reihe muss nicht sein, um nach oft turbulenten Rennen in Baku auf dem Siegerpodest zu landen. Keine Regel ohne Ausnahme: 2019 waren die ersten Drei im Abschlusstraining einen Tage später auch die ersten Drei im Rennen.

Wir haben uns die bisherigen Rennen kurz angeschaut, mit den Podestbesuchern, in Klammern dazu ihr jeweiliger Startplatz:

Europa-GP 2016

1. Nico Rosberg, Mercedes (1.)

2. Sebastian Vettel, Ferrari (4.)

3. Sergio Pérez, Force India (2.)



Aserbaidschan-GP 2017

1. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing (10.)

2. Valtteri Bottas, Mercedes (2.)

3. Lance Stroll, Williams (8.)



Aserbaidschan-GP 2018

1. Lewis Hamilton, Mercedes (2.)

2. Kimi Räikkönen, Ferrari (6.)

3. Sergio Pérez, Force India (8.)



Aserbaidschan-GP 2019

1. Valtteri Bottas, Mercedes (1.)

2. Lewis Hamilton, Mercedes (2.)

3. Sebastian Vettel, Ferrari (3.)





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945