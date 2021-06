Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Das stimmt so nicht»

In Monaco war Ferrari überraschend zweite Kraft hinter Red Bull Racing-Honda. Für Baku äusserte sich Carlos Sainz skeptisch, nun ist er Drittschnellster. Doch der Spanier ändert seine Meinung nicht.

Charles Leclerc und Carlos Sainz haben die Tifosi im Rahmen des Monaco-GP-Wochenendes entzückt – Bestzeit im Abschlusstraining für den Monegassen, Platz 2 des Madrilenen im Rennen. Danach sagte Sainz: «Wir dürfen stolz sein darauf, was wir in Monte Carlo erreicht haben. Doch die Tifosi sollten nicht erwarten, dass dies in Baku so weitergehen wird.»

Tut es aber. Carlos Sainz und Charles Leclerc belegten nach dem zweiten freien Training zum Aserbaidschan-GP die Ränge 3 und 4 hinter den Red Bull Racing-Fahrern Sergio Pérez und Max Verstappen. Hat sich Sainz vielleicht verschätzt?

Carlos sagt: «Unser Ergebnis stimmt so nicht. Ich gebe zu, dass wir etwas schneller sind als erwartet. Aber was die Zeitenliste eben nicht sagt: Ich hatte einige Male einen schönen Windschatten, das hübscht die persönliche Bestzeit auf.»

Der WM-Sechste von 2019 und 2020 weiter: «Für mich ist eher massgeblich, was bei den Dauerläufen passiert ist. Und da bleibe ich skeptisch, was Ferrari als zweite Kraft angeht.»



Schon Charles Leclerc fand: «Ich behaupte weiterhin, dass McLaren extrem stark sein wird, aus irgendeinem Grund wollten sie das am Freitag nicht zeigen. Vielleicht haben ihre Piloten keine freie Runde erwischt, ich weiss es nicht. Wenn wir McLaren gefährden wollen, müssen wir eine perfekte Leistung zeigen.»



Nochmals Carlos Sainz: «Red Bull Racing liegt auf eine Runde und auch im Renntrimm vorne.»





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945