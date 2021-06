FP3 Baku: Crash von Max Verstappen! 05.06.2021 - 11:32 Von Vanessa Georgoulas

Formel 1 © LAT Max Verstappen

Red Bull Racing-Star Max Verstappen landete in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Baku-Qualifying in Kurve 15 in der Streckenbegrenzung. Die Session wurde unterbrochen.