Lewis Hamilton: Chance wegen Bedienungsfehlers futsch

Unmittelbar nach dem dramatischen Aserbaidschan-GP setzte Lewis Hamilton einen Funkspruch ab: «Hatte ich vielleicht den magischen Knopf gedrückt?» Der Champion sagt, was zum Verbremser führte.

Nach dem Ausfall von Max Verstappen wegen eines Reifenschadens schien alles für Lewis Hamilton zu laufen. Aber dann zeigte der siebenfache Weltmeister beim Neustart einen monumentalen Verbremser, am Ende landete der Brite nur auf Rang 16 (später wurde dies wegen einer Strafe für Latifi zu Platz 15) und setzte diesen Funkspruch ab: «Hatte ich vielleicht den magischen Knopf gedrückt?»

Hinter dem magischen Knopf verbirgt sich eine Funktion im Mercedes, welche es erlaubt, die Reifen und die Bremsen vor einem Start nachhaltiger aufzuwärmen. Die Bremsbalance wird dabei auf die Vorderachse verlagert, das führt zu mehr Hitze in den Bremsscheiben und die wärmt von innen die Vorderreifen.

Sind die Reifen auf gewünschter Temperatur, dann wird diese Funktion mittels obigen Knopfs wieder deaktiviert, und die Bremsverteilung ist wieder ganz normal. Der Verdacht von Lewis Hamilton: Als er beim Neustart neben Sergio Pérez um die Führung kämpfte, da war das System auf Aufwärmen gestellt.

Der Engländer nach dem Rennen: «Ich schätze, ich bin an einen Knopf gekommen, welcher beim Aufwärmen der Vorderreifen hilft. Das Ganze ist wohl passiert, als ich gegen Pérez reagieren musste, als Sergio seinen Wagen zu mir herübertragen liess. Jedenfalls blockierten die Vorderreifen, und ich schlitterte hilflos geradeaus.»



Auch für Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht fest: «So wie es aussieht, hat Lewis aus Versehen diesen Knopf betätigt. Wenn die Balance dann so weit nach vorne verschoben wird, bist du in der Anbremszone hilflos. Es handelt sich allem Anschein nach um ein reines Bedienungsproblem.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebe

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motor

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Marken

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0