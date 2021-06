Baku-GP: Pérez-Problem, Vettel hätte siegen können

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel fuhr mit viel Können und etwas Glück einen tollen zweiten Platz ein beim Aserbaidschan-GP. Später stellte sich heraus: Um ein Haar hätte der Deutsche sogar gewonnen.

Seltsame Szene, nachdem beim Grossen Preis von Aserbaidschan in Baku die Zielflagge gefallen war: «Halt den Wagen an! Halt den Wagen an!» hörte Sergio Pérez seinen Renningenieur Hugh Bird am Funk sagen. Der Mexikaner stellte seinen Red Bull Racing-Renner folgsam zur Seite.

Was war passiert? Der nunmehr zweifache GP-Sieger Pérez: «Die meisten Leute haben keine Ahnung davon, wie nahe wir an einem Ausfall gewesen sind.»

Nach dem Reifenschaden von Max Verstappen wäre es für die Red Bull Racing-Mannschaft ein doppelter Tiefschlag gewesen, auch noch Pérez ausfallen zu sehen. Aber der Sieg von Sergio hing an einem seidenen Faden, und das bedeutet – die Chance war da, dass Sebastian Vettel mit Aston Martin in Baku sensationell hätte gewinnen können!

Denn Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner enthüllte am Sonntagabend: «Wir hatten ein Problem mit der Hydraulik und wussten nicht, ob es reichen würde. Wir machten uns wirklich Sorgen, ob es Sergio ins Ziel schafft. Aus diesem Grund haben wir ihm nach dem Fallen der Zielflagge gesagt, er solle den Renner zur Seite stellen.»

Die Hydraulik steuert in einem modernen Formel-1-Wagen sehr viele Systeme: Schaltung, Servolenkung, Kupplung, Differenzial, verstellbarer Heckflügel, Bremsen, Gas, Motorsteuerung. Bahnt sich ein Hydraulikproblem an, sagen wir wegen fallenden Drucks, dann sind die Schaltung und die Lenkung in der Regel die ersten Systeme, welche Schwierigkeiten machen. Das Getriebe kann in einem bestimmten Gang festhängen, die Servolenkung ist weg.



Horner weiter: «Wir wussten nicht, was aufgrund der Probleme beim Neustart passieren würde, deshalb hatten wir Sergio auch gebeten, den Wagen sehr behutsam aufzuwärmen.»



Pérez: «Das war einer der Gründe, wieso mein Start gemessen an jenem von Hamilton nicht so gut war. Aber dann ist er zum Glück für mich in der ersten Kurve geradaus gerutscht, und ich konnte vorne genau so schnell fahren, wie es für den Sieg nötig war.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0