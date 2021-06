Mick Schumacher zu Mazepin: «Will er uns umbringen?»

Beim turbulenten Finish des Baku-GP in Baku ging die Beinahe-Kollision der Haas-Fahrer fast unter. Mick Schumacher raste vor Wut: «Was zum Teufel war das? Ehrlich jetzt! Will er uns umbringen?»

Mick Schumacher ist eher einer der ausgeglichenen Sorte, umso bemerkenswerter dieser Funkspruch des Formel-2-Champions, in der Auslaufrunde des turbulenten Aserbaidschan-GP in Baku abgesetzt: «Was zum Teufel war das? Ehrlich jetzt! Will er uns umbringen?»

Was war passiert? Von den TV-Kameras ignoriert lieferten sich die beiden Haas-Fahrer Nikita Mazepin und Mick Schumacher einen Sprint zur Zielflagge, und der Deutsche legte sich den Moskauer ideal zurecht, um ihn aus dem Windschatten heraus zu überholen. Aber als Mick auf der rechten Seite ansetzte, machte Mazepin eine kurze Lenkbewegung nach rechts – nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sich hier bei 350 km/h Räder getroffen.

Mazepin sagte dazu am Funk zu seinem Renningenieur nur: «Wir wurden leider geschlagen, das tut weh.» Zur Erinnerung: Es ging um Rang 13, «um die goldene Ananas», wie Micks Vater Michael Schumacher über Situationen zu sagen pflegte, in welchen es eigentlich nichts zu gewinnen gibt.

Schumacher eroberte mit diesem 13. Rang sein bisher bestes Ergebnis in der Formel 1. Bei ersten Interviews nach dem Grand Prix hatte sich Mick schon wieder gefangen: «Ich muss mir das Video nochmals ansehen, aber nett war das nicht.»



Mazepin brachte aus den Formeln 2 und 3 den Ruf in die Königsklasse, gegen Gegner bisweilen schon mal, sagen wir robust vorzugehen. Nicht alle Rennkommissare fanden das in Ordnung, mit entsprechenden Strafen. Was beim Russen teilweise zu verstörend widerspenstigen Reaktionen führte.



Was sagt Haas-Teamchef Günther Steiner zu all dem? «Ja, da gab es eine kleine Angelegenheit auf der Geraden, aber wir haben das geklärt. Das war nur ein Missverständnis.»



Der 13. Platz von Schumacher bedeutet, dass Haas in der Konstrukteurs-Meisterschaft vor die ebenfalls punktelose Mannschaft von Williams gerückt ist.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0