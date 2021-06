Charles Leclerc (Ferrari/4.) baff: Ein Ast im Weg!

Ferrari-Pilot Charles Leclerc lag zu Beginn des turbulenten Baku-GP in Führung und hatte kurz vor Schluss gute Chancen auf einen Podestplatz. Daraus wurde aber nichts. Der Monegasse wurde Vierter.

Schon vor dem Grossen Preis von Aserbaidschan hatte Charles Leclerc angekündigt: «Wir machen uns nichts vor, die Autos von Red Bull Racing und Mercedes sind schneller, eine echte Siegchance werden wir nicht haben. Aber beim turbulenten Rennverlauf des Baku-GP 2021 witterte Charles Leclerc kurz vor Schluss die Chance auf seinen ersten Podestplatz seit Silverstone 2020, doch AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly und Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel standen ihm dabei im Weg, an Leader Sergio Pérez wäre Leclerc ohnehin nicht herangekommen.

Charles über seine Fahrt zum vierten Platz: «Die ersten paar Runden verliefen ganz okay. Aber dann lag da mitten auf der Strecke in Kurve 15 ein Ast! Ich wich aus und schnitt die Kurve ab. Mir war sofort klar – das kann als unerlauterer Gewinn eingestuft werden. Ich wollte einer Strafe entgehen und machte ein wenig langsamer, damit der Rennleitung klar wurde: Da gibt es keinen Zeitgewinn. Dadurch aber kam mir Lewis Hamilton so nahe, dass er überholen konnte. Danach wurde es in seinen Luftwirbeln ganz schwierig, und Max konnte an mir vorbeigehen.»

«Letztlich war ich ab da in keiner so guten Ausgangslage, denn ich war von Autos umgeben, die alle schneller waren. Damit hatte ich gerechnet. Allerdings ist uns nicht ganz klar, wie Aston Martin scheinbar aus heiterem Himmel so schnell sein konnte. Leider konnte sich Pierre Gasly noch an mir vorbeimogeln. Die letzten zwei Runden waren intensiv und haben grossen Spass gemacht, ich wünschte mir nur, ich hätte den dritten Platz ins Ziel retten können.»

«Ich sah bei Gasly eine Lücke und habe attackiert, aber ich kam nicht vorbei. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht volles Risiko eingegangen, denn wir brauchen WM-Punkte im Kampf gegen McLaren um den dritten Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft. Das war mir wichtiger als in einer Mauer zu landen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0