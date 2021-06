Auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn freut sich darüber, dass Sebastian Vettel wieder ganz der Alte ist – fabelhafter zweiter Platz in Baku. Brawn sagt: «Bei Aston Martin ist Vettel wie neu geboren.»

Es ist bestimmt kein Zufall, dass Sebastian Vettel seinen 122. Podestplatz in der Formel 1 ausgerechnet in Aserbaidschan erkämpft hat, denn der Heppenheimer ist absoluter Baku-Spezialist: Vierter 2017 und 2018, Dritter 2019, Zweiter 2016 und 2021 – also bei all seinen fünf Einsätzen in Aserbaidschan unter den besten Vier!

Sebastian Vettel schenkt Aston Martin mit seiner grossen Fahrt in Baku den ersten Podestplatz in der Formel 1 des britischen Traditionsherstellers. Für den vierfachen Weltmeister Vettel ist es der erste Podestbesuch seit der Türkei 2020, als er mit Ferrari Dritter wurde. Letztmals Zweiter war Vettel in Mexiko 2019 gewesen, ebenfalls mit Ferrari.

Einer, der die Leistung des 53fachen GP-Siegers aufmerksam verfolgt hat – Formel-1-Sportchef Ross Brawn. Der 55jährige Engländer sagt zur Leistung des Deutschen: «Vettel hat keine einfachen Jahre hinter sich. Es macht mir grosse Freude zu sehen, dass er wieder ganz der Alte ist. Ganz ehrlich – als er bei Aston Martin unterzeichnet hat, da war ich mir nicht sicher, ob er das Richtige getan hatte. Aber nun scheint er immer besser in Schwung zu kommen.»

«Um genau zu sein, ist Sebastian Vettel bei Aston Martin wie neu geboren. Da liegt auf einmal wieder Elektrizität in der Luft. Und für mich zeigt das erneut – man darf den psychologischen Aspekt nicht unterschätzen und welchen Einfluss der Kopf auf die Leistung haben kann. Seb scheint sich jetzt wieder in einem Umfeld zu befinden, in welchem er sich wohlfühlt, mit der richtigen Mischung aus Unterstützung, Nestwärme und Druck. Endlich stimmen die Ergebnisse wieder mit seinem Können überein.»



Nach sechs Rennen der GP-Saison 2021 steht Vettel jetzt bei 28 Punkten und hat sich auf WM-Rang 9 vorgeschoben, drei Zähler hinter Pierre Gasly. Zum Vergleich: In 17 Rennen 2020 mit Ferrari konnte er insgesamt nur 33 Punkte erobern.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0